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AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, 11. Türkiye Enerji Zirvesi'ne katıldı. - Son Dakika

AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, 11. Türkiye Enerji Zirvesi'ne katıldı.

23.11.2021 14:47
AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, 11. Türkiye Enerji Zirvesi'ne katıldı.

AK Parti Konya Milletvekili ve TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, Antalya'da düzenlenen 11. Türkiye Enerji Zirvesi'ne katıldı.

AK Parti Konya Milletvekili ve TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, Antalya'da düzenlenen 11. Türkiye Enerji Zirvesi'ne katıldı.

Altunyaldız, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'ın da katıldığı zirvenin açılış konuşmasında, "Dünya köklü bir dönüşüm sürecinin içinde. Yeni dönem ülkemizin önüne büyük fırsatlar sunuyor. Türkiye'yi bölgesel ve küresel enerji merkezi konumuna eriştirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz." dedi.

Sanayi Devrimi tohumlarının buhar makinesinin icadıyla başladığını, sanayinin bugün dijital dönüşüm ve teknoloji kullanımıyla giderek daha büyük bir hızda dönüştüğünü, sanayinin bu yolculuğunda değişmeyen şeyin ise enerjinin varlığı ve kullanımı olduğunu dile getiren Altunyaldız, tüm dünyayı etkileyen küresel iklim değişikliğiyle mücadelede enerji üretimi ve tüketimi noktasında sürdürülebilir ve kapsayıcı çözümlerin gereğini vurguladı.

Altunyaldız, 1800'lü yıllarda 650 dolar seviyesinde olan küresel kişi başı gelirin 12 kat artarak 8 bin dolar seviyesine yükseldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Gelişmiş ülkeler büyüme ve kalkınma isteğiyle çevreyi tahrip etmekten çekinmedi. Küresel ısınmaya ve iklim değişikliğine sebep olan politikaları uygulayan ülkelerin ve firmaların, bu zararların sorumluluğuyla da yüzleşmesi gerekiyor. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde kabul edilen raporumun en önemli sonuçlarından birisi 'kirleten öder' ilkesi. Çevreyi kendi büyüme tutkuları için tahrip edenler sorumluluğu da üstlenip zararları tazmin etmeli."

"Oyun baştan yazılıyor"

Altunyaldız, küresel iklim değişikliğiyle mücadelenin gereği olan yeşil dönüşüm süreci ve Kovid-19 salgınıyla değişen tedarik zincirlerinin oyunun kurallarını değiştirmediğini, oyunu baştan yazıldığını vurguladı.

Yenilenebilir enerji kaynaklarındaki gelişimle Türkiye'nin bölgesinin ve dünyanın enerji üssü olmasını hedeflediklerini dile getiren Altunyaldız, şunları kaydetti:

"Sadece iletim hatlarıyla değil aynı zamanda da enerji depolama tesisleriyle de enerji ticaretinin merkezi olacağız. Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonumuz olarak enerji piyasalarındaki öngörülebilirliği ve sürdürülebilirliği güçlendirmek için yasal düzenlemeler üzerinde çalışıyoruz. Ülkemizin bir 'enerji hub'ı' olması için hayli çetin küresel rekabetçilik arenasında kolaylaştırıcı, öngörülebilir, stratejik ve sürdürülebilir eylemleri kısa zamanda hayata geçirmeyi istiyoruz."

Altunyaldız, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile zirvede yer alan firmaların stantlarını ziyaret ederek değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti, Türkiye, Enerji, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, 11. Türkiye Enerji Zirvesi'ne katıldı. - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, 11. Türkiye Enerji Zirvesi'ne katıldı. - Son Dakika
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