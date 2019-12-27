AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız öğrencilerle buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız öğrencilerle buluştu - Son Dakika

AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız öğrencilerle buluştu

6 saat önce

Selçuk Üniversitesi Bozkır Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen "Kariyer Günleri"ne AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız katıldı.

AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız öğrencilerle buluştu, System.String[]

Selçuk Üniversitesi Bozkır Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen "Kariyer Günleri"ne AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız katıldı.

Milletvekili Altunyaldız etkinlikte öğrencilerle eğitim ve kariyer yaşamında edindiği tecrübeleri paylaştı, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Program sonunda Yüksekokul Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ahu Cavlazoğlu Davulcu Milletvekili Ziya Altunyaldız'a teşekkür etti.

Programa Bozkır Kaymakamı Oltan Bayraktar, Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı ve eşi Sedef Saygı, Yalıhüyük Belediye Başkanı Hasan Koçer, Ak Parti İlçe Başkanı Kadir Güven, Bozkır Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ahu Cavlazoğlu Davulcu, Bozkır İlçe Milli Eğitim Müdürü R. Özgür Tunç ve Şube Müdürleri, Belediye Meclis üyeleri, Yüksekokul yönetimi ve akademisyenleri, Bozkır MYO ve Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri katıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 11:32 Kaynak: AA
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