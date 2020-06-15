AK Parti Konya Milletvekilleri Samanı ve Etyemez Beyşehir'de - Son Dakika

AK Parti Konya Milletvekilleri Gülay Samancı ve Halil Etyemez, Beyşehir ilçesini ziyaret etti.

Milletvekilleri Samancı ve Etyemez, kendilerine eşlik eden bazı il yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Beyşehir'de AK Parti İlçe Teşkilatı'nı ziyaret ederek ilçe başkanlığı görevine getirilen Recep Elkin ile yeni yönetim kurulu üyelerine "hayırlı olsun" dileklerini iletti.

Milletvekili Samancı ve Etyemez ve beraberindeki partililer daha sonra ilçe merkezinde esnaf ziyaretlerinde bulundu. İşyerlerini gezen Samancı ve Etyemez, sohbet ettiği esnafların aktardığı dilek ve temennilerini dinledi.

Konya Milletvekili Gülay Samancı, yaptığı açıklamada, Beyşehir'de merkez ve sanayi esnafının daveti üzerine ziyaretler gerçekleştirerek biraraya geldiklerini belirterek, "Güncel ekonomik durum, ticari gereksinimler ve çözüm önerileri gibi ilçemizle alakalı birçok konuda istişarelerde bulunduk. Misafirperverliklerinden dolayı hemşerilerimize teşekkür ediyor, bereketli kazançlar diliyorum." ifadelerini yer verdi.