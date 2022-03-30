AK Parti Konyaaltı İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı'ndan şehitler anısına fidan dikimi - Son Dakika
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AK Parti Konyaaltı İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı'ndan şehitler anısına fidan dikimi

30.03.2022 15:19
AK Parti Konyaaltı İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı'ndan şehitler anısına fidan dikimi

AK Parti Antalya Konyaaltı İlçe Gençlik Kolları Başkanlığınca şehitler anısına 400 fidan dikimi gerçekleştirildi.

AK Parti Antalya Konyaaltı İlçe Gençlik Kolları Başkanlığınca şehitler anısına 400 fidan dikimi gerçekleştirildi.

Konyaaltı ilçesinde bulunan Antalya İli Şehitleri Hatıra Ormanı'nda gerçekleştirilen dikim etkinliğine, AK Parti Konyaaltı İlçe Başkanı Tayfun Bayar, AK Parti Konyaaltı Kadın Kolları İlçe Başkanı Esra Karababa, AK Parti Konyaaltı Gençlik Kolları Başkanı Ali Çakmak, AK Parti Konyaaltı İlçe Teşkilatı üyeleri ile şehit aileleri ve öğrenciler katıldı.

Şehit aileleri ve yakınlarının da dikim yaptığı etkinlikte, 400 fidan toprakla buluşturuldu.

Dikimin ardından her bir fidana şehit isimlerinin yer aldığı plakalar asılarak, fidanlara şehitlerin isimleri verildi.

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Konyaaltı, Hisarcık, gençlik, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Konyaaltı İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı'ndan şehitler anısına fidan dikimi - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Konyaaltı İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı'ndan şehitler anısına fidan dikimi - Son Dakika
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