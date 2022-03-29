AK Parti Konyaaltı İlçe Kadın Kolları şehit ailelerini ağırladı - Son Dakika
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AK Parti Konyaaltı İlçe Kadın Kolları şehit ailelerini ağırladı

29.03.2022 19:46
AK Parti Konyaaltı İlçe Kadın Kolları şehit ailelerini ağırladı

AK Parti Antalya Konyaaltı İlçe Kadın Kolları Başkanlığınca şehit aileleri için etkinlik düzenlendi.

AK Parti Antalya Konyaaltı İlçe Kadın Kolları Başkanlığınca şehit aileleri için etkinlik düzenlendi.

Konyaaltı ilçesinde bir mekanda düzenlenen programa, AK Parti Antalya İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keyik Yılmaz, AK Parti Konyaaltı İlçe Başkanı Tayfun Bayar, AK Parti Konyaaltı Kadın Kolları Başkanı Esra Karababa, ilçe teşkilatı üyeleri ve 17 şehit ailesi katıldı.

İl Kadın Kolları Başkanı Yılmaz, burada, şehit aileleri ve yakınlarına programa katıldıkları için teşekkür etti.

Vatan uğruna canlarını feda eden şehitleri sevgi, saygı ve rahmetle andıklarını belirten Yılmaz, "Bu vatanda yaşayabiliyorsak ve evlatlarımızı rahatlıkla yetiştirebiliyorsak sizlerin evlatları sayesindedir. Bizler her zaman bize bu toprakları emanet eden kardeşlerimiz için 'Bu ülkeye nasıl daha çok sahip çıkabiliriz' düşüncesiyle çalışıyoruz. Allah bizlere onlara layık bir millet ve insan olmayı, canlarını feda ettikleri bu toprakları onlara layık şekilde korumayı nasip etsin." dedi.

AK Parti Konyaaltı İlçe Başkanı Tayfun Bayar ise şehitlik mertebesinin İslam dinindeki yerini ve önemini anlattı.

Vatan uğruna verilen mücadelenin gelecek nesillere en iyi şekilde aktarılması gerektiğini ifade eden Bayar, "Vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerimize verdiğimiz değeri en yüksek şekilde göstermeliyiz." diye konuştu.

Konyaaltı Kadın Kolları İlçe Başkanı Esra Karababa ise AK kadınlar olarak şehitleri unutturmayarak, şehit ailelerine ve sevdiklerine sahip çıkmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından, AK Parti Konyaaltı İlçe Başkanı Tayfun Bayar Kur'an-ı Kerim okudu.

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Konyaaltı, AK Parti, Hisarcık, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Konyaaltı İlçe Kadın Kolları şehit ailelerini ağırladı - Son Dakika


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