AK Parti Körfez İlçe Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi yapıldı - Son Dakika

AK Parti Körfez İlçe Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi yapıldı

25.10.2020 22:37

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, "Bizim hedeflerimiz var. Bu topraklar için, dünya için içimizde umutlar var. İşte bu umutlarımızın yeşerdiği yerdir AK Parti.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, "Bizim hedeflerimiz var. Bu topraklar için, dünya için içimizde umutlar var. İşte bu umutlarımızın yeşerdiği yerdir AK Parti." dedi.

Büyükgümüş, AK Parti Körfez İlçe Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen kongrelerde hep aynı kararlılık ve heyecanın olduğunu belirterek, bu kongrelerle partilerini 2023 seçimlerine hazırlayacak kadroları iş başına getirdiklerini söyledi.

AK Parti'nin kurulduğu 2001'den beri yaşadıklarının bir partiden öte bir dava olduklarını kendilerine gösterdiğini vurgulayan Büyükgümüş, "Bizim hedeflerimiz var. Bu topraklar için, dünya için içimizde umutlar var. İşte bu umutlarımızın yeşerdiği yerdir AK Parti." diye konuştu.

Büyükgümüş, çok tarihi bir dönemde olduklarına işaret ederek, "Bu oyunlar artık kapalı kapılar ardında oynanmıyor. Çok şükür milletimizin gözünün önünde, ümmetin gözünün önünde gerçekleşiyor. Son dönemde Avrupa'da yükselen bu ırkçılık aslında ümmetin umudu sayın liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşunun bir sonucu." ifadelerini kullandı.

Tüm dünyada salgın sürecinin oluşturduğu siyasal ve sosyal dönüşümler olduğunu dile getiren Büyükgümüş, bu tablo içerisinde Türkiye'nin mazlumların yanında zalimin karşısında bir duruş sergilediğini vurguladı.

"Türkiye güçlü olursa bütün insanlık mutlu olur"

AK Parti Kocaeli Milletvekili ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman da AK Partinin bir dava hareketi olduğunu belirterek, yalnız Türkiye'nin partisi değil, yeryüzü mazlumlarının umudu olduklarını kaydetti.

Türkiye güçlü olursa bütün insanlığın mutlu olacağını belirten Yaman, büyük ülkelerde maske savaşları verilirken Türkiye'nin 135 ülkedeki 90 binin üzerindeki vatandaşını bilabedel getirip, izole ettikten sonra sağ salim evlerine teslim ettiğini söyledi.

Kongreye, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, AK Parti Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna ile partililer katıldı.

Kongrede, AK Parti Körfez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Doğan Orak güven tazeledi.

AK Parti Körfez İlçe Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi yapıldı
AK Parti Körfez İlçe Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi yapıldı
AK Parti Körfez İlçe Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi yapıldı
AK Parti Körfez İlçe Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi yapıldı

Milletvekili, AK Parti, Türkiye, Körfez, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Körfez İlçe Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi yapıldı - Son Dakika


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