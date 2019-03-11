Son Dakika Haberleri: AK Parti Korkuteli İlçe Başkanı İstifa Etti

AK Parti Korkuteli İlçe Başkanı İstifa Etti

1 saat önce

AK Parti Korkuteli İlçe Başkanı Av. Mehmet Moğol görevinden istifa etti.

AK Parti Korkuteli İlçe Başkanı İstifa Etti, System.String[]
AK Parti Korkuteli İlçe Başkanı Av. Mehmet Moğol görevinden istifa etti.

20 Aralık 2018 tarihinde AK Parti Genel Merkezi tarafından AK Parti Korkuteli İlçe Başkanlığı görevine atanan Av. Mehmet Moğol, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde görevinden istifa ettiğini açıkladı..

Korkuteli İlçe Başkanlığı için 3 isim

Korkuteli İlçe Başkanlığı için ise Hüseyin İyican, Kadir Sarıcalar ve Kemal Sancaktar isimlerinin ön plana çıktığı öğrenildi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 01:22 Kaynak: İHA

Aralık, AK Parti, Korkuteli, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş'tan Tehdit: İllet İttifakının Sokaklarda Gezme Şansı Olmayacak Kenan Sofuoğlu, Aracını Otobüs Durağına Park Edip Başına 3 Kişi Bıraktı

TRT Yine Çok Tartışılacak! İşte Partilere Ayırdıkları Yayın Süresi Türkiye'den ABD'nin S-400 Tehditlerine Cevap: Birilerinin Kaprisini Bekleyecek Değiliz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.3.2019 14:49:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti Korkuteli İlçe Başkanı İstifa Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]