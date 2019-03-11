AK Parti Korkuteli İlçe Başkanı İstifa Etti

AK Parti Korkuteli İlçe Başkanı Av. Mehmet Moğol görevinden istifa etti.

AK Parti Korkuteli İlçe Başkanı Av. Mehmet Moğol görevinden istifa etti.



20 Aralık 2018 tarihinde AK Parti Genel Merkezi tarafından AK Parti Korkuteli İlçe Başkanlığı görevine atanan Av. Mehmet Moğol, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde görevinden istifa ettiğini açıkladı..



Korkuteli İlçe Başkanlığı için 3 isim



Korkuteli İlçe Başkanlığı için ise Hüseyin İyican, Kadir Sarıcalar ve Kemal Sancaktar isimlerinin ön plana çıktığı öğrenildi. - ANTALYA

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