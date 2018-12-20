Son Dakika Haberleri: AK Parti Korkuteli İlçe Başkanlığına Moğol Atandı

AK Parti Korkuteli İlçe Başkanlığına Moğol Atandı

3 saat önce

AK Parti Korkuteli İlçe Başkanlığına Mehmet Moğol atandı.

AK Parti Korkuteli İlçe Başkanlığına Moğol Atandı, System.String[]
AK Parti Korkuteli İlçe Başkanlığına Mehmet Moğol atandı.

AK Parti Korkuteli ilçe Başkanı İlhami Yıldıran'ın geçtiğimiz günlerde belediye Başkanlığı aday adaylığı için istifasının ardından Başkanlığa Mehmet Moğol atandı. AK Parti İl Başkanı Başkanı İbrahim Ethem Taş ile birlikte genel merkeze giden Moğol'a başkanlık görevi tebliğ edildi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 11:22 Kaynak: İHA

Korkuteli, Güncel
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