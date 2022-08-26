Korkuteli'nde aşure günü etkinliği

AK Parti Korkuteli İlçe teşkilatınca aşure günü etkinliği organize edildi.

Kepez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Şehitler Anıtı'nda düzenlenen etkinliğe Korkuteliler yoğun ilgi gösterdi.

Etkinlikte, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Korkuteli Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek, AK Parti Korkuteli İlçe Başkanı Kemal Sancaktar vatandaşlara aşure ikram etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, bir aşure etkinliğinin daha gönülleri buluşturduğunu ifade etti.

Tütüncü, "Aşure günü aile efradının nafakasını geniş tutanın, bütün yıl nafakası geniş olur. Bunun hikmetine bakarak tüm Müslümanların aşure gününü kutlarım." dedi.

Tütüncü, daha sonra AK Parti Korkuteli İlçe Teşkilatının üye kayıt standında yeni üyelerin kaydını yaptı.

AK Parti heyetiyle Korkuteli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mesut Kurtoğlu ve yönetimini de ziyaret eden Tütüncü, seçim heyecanı yaşayan yönetime "hayırlı olsun" dileklerini iletti.