AK Parti korona virüs nedeniyle ara verdiği kongrelerine devam ediyor - Son Dakika

AK Parti, korona virüs nedeniyle ara verdiği 7. Olağan ilçe kongrelerine Eflani ve Ovacık'ta devam etti.

AK Parti Eflani 7. Olağan ilçe kongresi belediyeye ait düğün salonunda yapıldı. Kongreye AK Parti Bursa Milletvekili ve Karabük Koordinatörü Mustafa Esgin'in yanı sıra, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, İl Başkanı İsmail Altınöz, Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul ile çok sayıda partili katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan her iki kongrede konuşmaların ardından yapılan seçimlerde Eflani'de mevcut başkan Ersin Cebeci, Ovacık'taki kongrede de mevcut başkan Ahmet Şahin, seçildi. - KARABÜK