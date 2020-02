AK Parti Kozan'da kongre heyecanı - Son Dakika

AK Parti Kozan İlçe Başkanı Avukat Yusuf Bilgili 28 Mart'ta yapılacak 7. olağan kongrede seçime tek aday oyarak gireceğini söyledi.



Yusuf Bilgili, yaptığı açıklamada, AK Parti kurulduğu günden bu yana Kozan ilçesinde gönülden gönüle hizmet anlayışı ile çalışma içerisinde olduğunu söyledi. Kongrede yeniden tek aday olan Bilgili, "Kongre sürecimiz ülkemiz, ilçemiz için hayırlara vesile olsun. Büyük bir coşku ile kongreye hazırlanıyoruz" dedi.



AK Parti'de her kademede yer alan partilerinin, büyük bir dava, ülke bekası ve geleceği için cansiparane çalıştığını söyleyen Bilgili, "Bugüne kadar partimizin her kademesinde yer alan yöneticilerimizden üyelerimizi ve tüm Kozan halkını 28 Mart'ta Belediye Sineması solununda gerçekleştireceğimiz 7. olağan kongremize davet ediyoruz. Bizler ben değil biziz ve biz birlikte Türkiyeyiz. Kozan'da kadınlarımız, gençlerimiz ve her gönüllümüz ile kapı kapı gezerek hizmet etmeye devam edeceğiz. Ülkemizde tarihe altın harflerle yazılacak büyük hizmetler yapan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK kadroları safında yer almak bizim için büyük bir onurdur. Şahsıma bu onurlu görevi layık gören tüm siyasi büyüklerime ve birlikte yol yürüdüğümüz dava arkadaşlarıma şükranlarımı sunarım" diye konuştu. - ADANA