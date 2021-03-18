AK Parti Kozan'da şehit ailelerini yalnız bırakmadı - Son Dakika

AK Parti Kozan İlçe Başkanı Av. Yusuf Bilgili 18 Mart Çanakkale Zaferinin yıl dönümde gençlik kolları ile birlikte ilçedeki şehit ailelerini ziyaret etti.

AK Parti Kozan İlçe Başkanı Avukat Yusuf Bilgili, yönetim kurulu üyeleri, kadın kolları başkanı Yasemin Baykan ve gençlik kolları başkanı Enes Bekir Erkek ilçedeki şehit ailesi yakınlarını evlerinde ziyaret etti.

18 Mart Çanakkale Zaferinin 106. yıl dönümü nedeni ile ilçedeki terörle mücadele vatan toprağı için evlatlarını eşlerini şehit vermiş ailelerin kendilerine birer vatan emaneti olduğunu aktaran Bilgili, "Çanakkale Zaferi, milletimizin birlik beraberliğini korumak bir karış toprak vermemek için havada mermilerin çarpıştığı Şeyit Onbaşıların destanları ile bezenmiş büyük bir mücadeledir. Çanakkale ruhunun topraklarımızda hala dipdiri olduğunun en büyük delili de 15 Temmuzda FETÖ terör örgütü ve üyelerine karşı verilen mücadeledir. Medeniyetimizi şekillendiren, tarihimize ufuk olan Çanakkale Destanı'nı anmak, dedelerimizin bizlere ulaştırdığı gibi bizimde gelecek nesillere taşımamız gereken en yüce zaferdir. Bu ülkede yaşayan herkese düşen en büyük görev, vatan aşkıyla canlarını feda eden şehitlerimizin aziz kanlarıyla sulanan ve bizlere emanet edilen bu kutsal toprakları, aynı bilinç ve kararlılıkla korumak ve bir sahiplenme duygusuyla sonraki nesillere taşımaktır. Bizlerde bizlere emanet olan terörle mücadelede canı pahasına vatan toprağını koruyan ve bedenlerini topraklarımız için feda eden şehitlerimizi anmak onların bizlere emanet ettiği aileleri ile bir araya gelerek bir kez daha dualarımızı onlar için yeniledik. Allah bir kez daha bizlere istiklal mücadelesi yazdırmasın birliğimiz dirliğimiz daim şehitlerimizin ruhu şad olsun" diye konuştu.

Başkan Bilgili, ziyaretlerinde şehit ailelerine Türk bayrağı ve Kuran-ı Kerim takdim etti. - ADANA