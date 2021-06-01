"AK Parti Kozan İlçe Başkanı Kuytucak, kırsaldaki mahalleleri ziyaret etti" başlıklı haberimizi yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika

AK Parti Kozan İlçe Başkanı Yusuf Bilgili, kırsaldaki mahalleleri ziyaret etti.

Kuytucak, Karanebili, Bağözü mahallelerinde vatandaşlar ile bir araya gelen Bilgili, vatandaşların taleplerini dinledi.

Bilgili, vatandaşların güveninin kendilerini daha çok çalışmaya yönelttiğini belirterek, "Köylerimizde vatandaşlarımızı dinliyoruz. Onlarla bir araya geliyoruz." dedi.

Ziyarette, parti yöneticileri de yer aldı.