AK Parti Kozan İlçe Başkanı Yusuf Bilgili, sağanakta zarar gören yerleri inceledi - Son Dakika

AK Parti Kozan İlçe Başkanı Yusuf Bilgili, önceki gün etkisini gösteren sağanakta zarar gören yerleri inceledi, vatandaşların taleplerini dinledi.

Bilgili, beraberindekilerle Çanaklı, Aslanpaşa ve Türkeli mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Zarar gören yerlerde incelemelerde bulunan Bilgili, vatandaşların taleplerini dinledi.

Devlet ve hükümet olarak vatandaşın yanında olduklarını ifade eden Bilgili, tespit çalışmalarının hızla yapılarak yaraların sarılacağını söyledi.