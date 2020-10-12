AK Parti Kozan İlçe Başkanlığından başarılı üyeler ödüllendirildi - Son Dakika

AK Parti Kozan İlçe Başkanlığından başarılı üyeler ödüllendirildi
12.10.2020 12:09
AK Parti Kozan İlçe Başkanlığından en fazla üye kazandıran partililere plaket verildi.
AK Parti Kozan İlçe Başkanlığından en fazla üye kazandıran partililere plaket verildi.
İlçe Başkanı Yusuf Bilgili, düzenlenen ödül töreninde, parti kurulduğundan bu yana dava için canla başla çalışan partililere teşekkür etti.
İlçe teşkilatı olarak kendilerine hedef olarak konulan üye sayısını geçtiklerini dile getiren Bilgili, "Bugün itibarıyla Kozan'daki seçmenin yüzde 25'i bize üye. Her dört seçmenden biri AK Parti üyesi." dedi.
Konuşmaların ardından partiye en fazla üye kazandıranlara plaket verildi.
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