Ak Parti Küçükçekmece Başkan Adayı Karadeniz: Herkesin belediye başkanı olacağım

İSTANBUL, (DHA)- AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkanı ve AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Temel Karadeniz, "Hiç kimsenin siyasi görüşüne bakmıyoruz. Biz belediyecilik yapıyoruz. Eğer seçimleri kazanırsam Küçükçekmece'deki herkesin belediye başkanı olacağım? dedi.



AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Temel Karadeniz, Yavuz Sultan Selim Camii'ndeki cuma namazı çıkışında, cami avlusunda vatandaşların talep ve önerilerini de dinledi. Vatandaşlara belediye tarafından yemek ve çay ikramı yapıldı.



'KÜÇÜKÇEKMECELİLERLE HER VESİLEYLE BİR ARAYA GELİYORUZ'



Görevde olduğu beş yıl boyunca halkla iç içe olduğunu söyleyen Karadeniz, "Ben mevcut belediye başkanı olduğum için seçimleri son haftada yapacağımız hazırlıklarla alacaksak eyvah halimize. Biz göreve geldiğimiz günden itibaren Küçükçekmecelilerle her vesileyle bir araya geliyoruz. Çeşitli etkinlikler ve festivallerde vatandaşlarımızla buluşarak onların takdirlerini kazanmaya çalışıyoruz. Aslında bugün yapmış olduğumuz çalışma rutin bir çalışma. Seçildiğimiz günden beri her Cuma, gittiğimiz camilerde vatandaşlarımıza ayaküstü de olsa sohbet ediyoruz. Küçük bir ikramımız oluyor ve o vesileyle vatandaşlarımızla merhabalaşıyor, Cumamızı tebrik ediyoruz. Vatandaşların bir derdi varsa onları dinlemiş oluyorum" ifadelerini kullandı.



'SİYASİ GÖRÜŞÜ NE OLURSA OLSUN KÜÇÜKÇEKMECELİLERDEN DESTEK BEKLİYORUM'



Hiç kimsenin siyasi görüşüne bakmadıklarının altını çizen Karadeniz, "Biz belediyecilik yapıyoruz. Siyasi görüşü ne olursa olsun Küçükçekmecelilerden destek bekliyorum. Çünkü ben eğer seçimleri kazanırsam Küçükçekmece'deki herkesin belediye başkanı olacağım. Yerel seçimlerde siyasi ideolojilerin biraz dışına çıkmak gerekiyor. Ben bu beş yıl içerisinde siyasi görüşü ne olursa olsun vatandaşlarımın hep yanında olmaya çalıştım, onlara hiçbir zaman üstten bakmadım. Halktan birisi olarak yanlarında bulunduk ve onların siyasi yaklaşımları hayat biçimleri benim için önemli olmadı. Küçükçekmeceli olması benim için yeterli bir sebep. İnşallah bu beş yıl içerisinde yapmış olduğumuz belediyecilik anlayışı ve vatandaşlarımızla kurmuş olduğumuz gönül ilişkileri, bizleri daha iyi geleceğe taşıyacaktır, diye düşünüyorum. 31 Mart seçimleri hem ülkemiz için hem de ilçemiz için hayır, bereket ve huzur getirsin? şeklinde konuştu.



