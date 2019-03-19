Son Dakika Haberleri: AK Parti Küçükçekmece Başkan Adayı Karadeniz: Biz de Vatanımız İçin Bedel Ödemeye Hazırız

AK Parti Küçükçekmece Başkan Adayı Karadeniz: Biz de Vatanımız İçin Bedel Ödemeye Hazırız

22 dakika önce

KÜÇÜKÇEKMECE Belediye Başkanı ve AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Temel Karadeniz, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında şehit ve gazi aileleriyle buluştu.

AK Parti Küçükçekmece Başkan Adayı Karadeniz: Biz de Vatanımız İçin Bedel Ödemeye Hazırız, System.String[]
KÜÇÜKÇEKMECE Belediye Başkanı ve AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Temel Karadeniz, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında şehit ve gazi aileleriyle buluştu. Karadeniz, 'Bir vatana, bir bayrağa sahip olmak kolay olmuyor. Herkes bilsin ki vakti zamanı geldiğinde biz de vatanımız için bedel ödemeye hazırız' dedi.

Küçükçekmece Belediyesi Nikah Sarayı'nda şehit ve gazi aileleri için verilen yemeğe katılan AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Temel Karadeniz, tüm aileler ile yakından ilgilendi. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü sebebiyle yapılan organizasyon, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayıp, Kur'an Tilaveti ve protokol konuşmalarının ardından son buldu. 

'DEVLETİMİZİN HER ZAMAN ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERİMİZİN YANINDA?

Tüm şehit aileleri ve gazilerle selamlaştıktan sonra konuşmasını gerçekleştiren Temel Karadeniz, şunları söyledi:

'104'üncü yılını beraber kutladığımız Çanakkale Zaferi'nin seneyi devriyesinde şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz. Bize bu toprakları vatan kılan, bu bayrağı emanet bırakan, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu topraklar için can veren bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi şükranla anıyoruz. Bir vatana, bir bayrağa sahip olmak kolay olmuyor. Herkes bilsin ki vakti zamanı geldiğinde biz de vatanımız için bedel ödemeye hazırız. Sizlerin bu vatan ve bayrak için nasıl acılar çektiğinizi biliyoruz. Belediye Başkanınız olarak ben her zaman devletimizin yanınızda olduğunu bilmenizi istiyorum. Böyle toplantılarda boğazım düğümleniyor, çok fazla konuşamıyorum. Belki de çok fazla konuşmamak gerek. Daha çok dua etmek gerek. Rabbim bizi cennetinde şehitlerle buluştursun, onların şefaatine nail etsin. Rabbim bize bir daha böyle acıları yaşatmasın, bu vatanın kıymetini bilmeyi nasip etsin.? - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 12:28 Kaynak: DHA

Küçükçekmece, AK Parti, Karadeniz, Güncel
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