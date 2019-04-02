Son Dakika Haberleri: AK Parti Küçükçekmece'de Seçim Sonuçlarına İtirazda Bulundu

AK Parti Küçükçekmece'de Seçim Sonuçlarına İtirazda Bulundu

36 dakika önce

İstanbul -AK PARTİ KÜÇÜKÇEKMECE'DE SEÇİM SONUÇLARINA İTİRAZDA BULUNDU (Ek görüntü)(Tür: İstanbul)

İstanbul -AK PARTİ KÜÇÜKÇEKMECE'DE SEÇİM SONUÇLARINA İTİRAZDA BULUNDU (Ek görüntü)

(Tür: İstanbul)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 08:50 Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel
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