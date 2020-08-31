AK Parti Kula Gençlik Kollarından üye çalışması - Son Dakika

Geçtiğimiz günlerde ataması yapılarak görevine başlayan AK Parti Kula Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Şadan, semt pazarı bölgesine stant açarak üye çalışması yaptı.

AK Parti Kula Gençlik Kolları Başkanlığı görevine geçtiğimiz günlerde atanan Mehmet Şadan, çalışmalarına başladı. İlk icraatı olarak yönetim kurulu üyeleri ile birlikte semt pazarının açıldığı bugün, ilçe merkezinde üye standı kurdu. 'Sen de var mısın kardeşim?' sloganıyla üye çalışması yapan AK Gençlik Kolları üyeleri, yaklaşık 90 gencin üye kaydını yaptı. Üye standını ziyaret ederek gençlerin çalışmalarına destek veren AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık da, standa gelen vatandaşlar ve AK Parti'ye üye kaydı yaptıran vatandaşlar ile bir süre sohbet etti.

İlk görevi olarak üye çalışması yaptıklarını dile getiren AK Parti Kula Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Şadan, çalışmalarını hızla sürdürerek üye sayını arttıracaklarını söyledi. AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık'a çalışmalarına destek olmasından dolayı teşekkür eden Başkan Şadan, yeni yönetimi ile birlikte güzel işler yapacaklarını sözlerine ekledi. - MANİSA