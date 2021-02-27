AK Parti kulislerinden Kabine değişikliği iddiası! İki tecrübeli siyasetçi sahalara dönüyor - Son Dakika
BBC

AK Parti kulislerinden Kabine değişikliği iddiası! İki tecrübeli siyasetçi sahalara dönüyor

27.02.2021 22:16

AK Parti, 7. Olağan Büyük Kongre sonrası değişime hazırlanıyor. AK Parti kulislerinde konuşulanlara göre; Kabine ve parti yönetiminin değişeceği revizyonda parti sözcüsü Ömer Çelik'in Kabine'ye kaydırılabileceği, eski Başbakan Binali Yıldırım'a da Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ya da Meclis Grup Başkanlığı verilebileceği belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, lideri olduğu Adalet ve Kalkınma Partisi'ni 2023 seçimlerine taşıyacak kadroların belirleneceği 24 Mart'ta yapılması planlanan 7. Olağan Büyük Kongre'de parti yönetiminde kapsamlı değişiklik yapması bekleniyor.

KABİNEDE REVİZYON BEKLENTİSİ

2018'den bu yana Berat Albayrak'ın istifası ile Cahit Turhan'ın Ulaştırma Bakanlığı'ndan alınması dışında kabinede değişikliğe gitmeyen Erdoğan'ın, parti yönetimindeki yenilenmeye paralel olarak, kabinede de kapsamlı revizyon yapabileceği ifade ediliyor.

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak da, Erdoğan'ın hafta başında kendisinden övgüyle söz ettiği açıklamaların ardından kabine ve parti yönetimi değişikliği senaryoları içinde konuşulmaya başlandı.

DEĞİŞİM KONGRE SONRASINA BIRAKILMIŞTI

2019 yerel seçimlerinde başta İstanbul, Ankara olmak üzere birçok büyükşehri kaybeden AK Parti'de, uzun süredir güçlü bir değişim beklentisi olduğu biliniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerden sonra, seçmenin "değişim mesajını aldıklarını ve gereğini yapacaklarını" açıklamıştı. Ancak teşkilatlardan başlatılması planlanan değişim, kongre süreci sonrasına bırakılmıştı.

ÖNCE REFORM PAKETLERİ AÇIKLAYACAK

Erdoğan'ın bir yandan reform paketlerini açıklarken, bir yandan da kadrolarında yapacağı değişiklikle, seçmene "yenilenme" mesajı vereceğine dikkat çekiliyor.

Ekonomi yönetimindeki değişimin ardından "ekonomi" ve "yargı reformu" için çalışma başlatma kararı aldıklarını açıklayan Erdoğan Büyük Kongre'den önce reform paketlerini açıklayacak.

Erdoğan 2 Mart'ta yargı reformu kapsamında hazırlanan "İnsan hakları eylem planını", Mart ayının ikinci haftası da ekonomide alanında yapacakları reform çalışmalarını açıklayacak.

MKYK'NIN YARISI DEĞİŞEBİLİR

Değişim beklentisini karşılamak için kongre takvimini bir yıl öne çeken ve Aralık 2019'da başlatan AK Parti koronavirüs salgını nedeniyle iki kez il ve ilçe kongrelerine ara vermek zorunda kaldı.

24 Şubat'ta il kongrelerini tamamlayan AK Parti'de kongre süreci 24 Mart'ta 7. Olağan Büyük Kongre ile sona erecek.

Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre kongrelerde parti teşkilatlarındaki değişim oranı yüzde 70'i buldu.

İstanbul'un da aralarında bulunduğu 50 dolayında da il başkanı değişti.

AK Partikulislerinde, geçmiş yıllarda olduğu gibi partinin karar organı olan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nun (MKYK) en az yarısının değişebileceği ifade ediliyor.

GENEL MERKEZDEN KABİNEYE İSİMLER KAYDIRILABİLİR

Kulislerde kongrede parti yönetiminde yapılacak değişime paralel olarak kabinede de kapsamlı değişiklik olabileceği konuşuluyor.

Yeni kabinede siyasetçi isimlere daha fazla yer verilebileceği ve hatta mevcut parti yönetimindeki bazı isimlerin de kabineye alınabileceği dile getiriliyor.

KABİNE İÇİN İKİ TECRÜBELİ İSMİN ADI GEÇİYOR

AK Parti kulislerinde, parti sözcüsü Ömer Çelik'in kabineye kaydırılabileceği konuşuluyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olmak için TBMM Başkanlığı'nı bırakan eski Başbakan Binali Yıldırım'ın adı Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ya da Meclis Grup Başkanlığı için geçiyor.

AK Parti kulislerinden Kabine değişikliği iddiası! İki tecrübeli siyasetçi sahalara dönüyor

ALBAYRAK KABİNEYE DÖNER Mİ?

Döviz kurlarında hareketliliğin yaşandığı geçen yıl Kasım ayında, Instagram hesabı üzerinden istifasını açıklayan Berat Albayrak'ın yeniden siyaset sahnesine dönebileceği de yoğun olarak konuşulmaya başlandı.

Albayrak ile ilgili senaryoların gündeme gelmesinde, muhalefetin eleştirileri üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hafta başında yaptığı "CHP ve şürekası, eski bakanımız Berat Albayrak'ı ve onun nezdinde tüm ailemle birlikte şahsımı hedef alan bir kampanya yürütüyor. Berat Bey'in en büyük talihsizliği, damat sıfatının başarılarının önüne geçirilmiş olmasıdır" açıklaması etkili oldu.

Ancak AK Parti içinde bir kesim Albayrak'ın dönüş ihtimaline temkinli yaklaşıyor.

Muhalefetin Albayrak üzerinden aynı zamanda Erdoğan'ı hedef aldığına işaret eden bazı AK Parti kurmayları, bu nedenle de sahip çıkmasının doğal olduğuna işaret ediyorlar.

BBC Türkçe'ye değerlendirmede bulunan AK Partili bir siyasetçi, Albayrak'ın istifasını açıklarken kullandığı üsluba da dikkat çekerek, "O süreçte bir kırılma yaşandı. Tamiri biraz zaman alabilir. Onun için yakın zamanda hemen bir görev verilmesini beklemek doğru değil" ifadelerini kullandı.

Bazı kaynaklar ise Albayrak'a bir görev verilse bile bunun kabine değil, ilk aşamada parti yönetimi olacağı görüşünü dile getiriyor.

Bunun nedeni olarak da Albayrak'ın kabineye alınmasının, piyasalar tarafından olumsuz algılanabilecek olması gösteriliyor.

AK Parti kulislerinden Kabine değişikliği iddiası! İki tecrübeli siyasetçi sahalara dönüyor

Binali Yıldırım, AK Parti, Kongre, Mart, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti kulislerinden Kabine değişikliği iddiası! İki tecrübeli siyasetçi sahalara dönüyor - Son Dakika

BBC

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