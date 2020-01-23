AK Parti Kurtalan İlçe Başkanı Haşim Karaatay göreve başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Kurtalan İlçe Başkanı Haşim Karaatay göreve başladı - Son Dakika

AK Parti Kurtalan İlçe Başkanı Haşim Karaatay göreve başladı

6 saat önce

AK Parti Kurtalan ilçe başkanlığına atanan Haşim Karaatay görevine başladı.

AK Parti Kurtalan İlçe Başkanı Haşim Karaatay göreve başladı, System.String[]

AK Parti Kurtalan ilçe başkanlığına atanan Haşim Karaatay görevine başladı.


AK Parti Kurtalan İlçe başkanı Faris Akgül'ün istifasının ardından bu göreve atanan Karaatay, AK Parti Siirt İl Başkanı Ekrem Olgaç ile parti binasına geldi.

AK Parti Siirt İl Başkanı Ekrem Olgaç yaptığı açıklamada, partinin en üst kademesinden en alt kademesine kadar birlik ve beraberlik içinde hareket edeceklerini söyledi.

Haşim Karaatay da kendisini bu göreve layık görenleri mahcup etmeyeceğini belirterek, bayrağı daha ilerilere taşımak için çalışacaklarını kaydetti.

Karaatay daha sonra parti binasına geçerek tebrikleri kabul etti.

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Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 03:38 Kaynak: AA
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