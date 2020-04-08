AK Parti Kurtalan İlçe Başkanı Karaatay, ücretsiz maske dağıttı - Son Dakika

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AK Parti Kurtalan İlçe Başkanı Karaatay, ücretsiz maske dağıttı
6 saat önce
AK Parti Kurtalan İlçe Başkanı Haşim Karaatay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçedeki esnaf ve vatandaşa 4 bin maske dağıttı.
AK Parti Kurtalan İlçe Başkanı Haşim Karaatay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçedeki esnaf ve vatandaşa 4 bin maske dağıttı.
Karaatay, ilçe teşkilatı ile esnaf ve vatandaşlara maske desteği sundu.
Vatandaşlara sosyal mesafeyi korumaları ve mümkün olduğunca dışarı çıkmamaları çağrısında bulunan Kaaratay, devletin salgın hastalığın önlenmesi için her türlü önlemi aldığını, vatandaşların da kurallara uyması gerektiğini söyledi.
Karaatay, maske dağıtımının süreceğini kaydetti.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 05:30 Kaynak: AA
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