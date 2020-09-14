AK Parti Kurucaşile Kadın Kolları Kongresi yapıldı - Son Dakika

Bartın'da AK Parti Kurucaşile İlçe Kadın Kolları 6'ncı olağan kongresi gerçekleştirildi.

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, kongrede yaptığı konuşmada, kongrelerin siyasi partiler için bir tazelenme olduğunu belirtti.

Teşkilatlarda bugüne kadar görev yapan teşkilat mensuplarına teşekkür eden Tunç, ayrıca yeni yönetime de başarı diledi.

Kongreye, AK Parti İl Başkanı Turhan Kalaycı, Kurucaşile Belediye Başkanı Mehmet Zihni Sayın, AK Parti Kurucaşile İlçe Başkanı Mustafa Ergin, AK Parti Bartın İl Kadın Kolları Başkanı Evren Ayvaz, köy ve mahalle teşkilatı mensupları katıldı.

Tek liste ile gidilen seçimlerde ilçe kadın kolları başkanlığına yeniden Fethiye Özçelik seçildi.