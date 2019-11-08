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AK Parti kurucu ilçe başkanları Havza'da

6 saat önce

AK Parti kurucu ilçe başkanları Havza'da bir araya gelerek bir dizi ziyaret gerçekleştirdiler.

AK Parti kurucu ilçe başkanları Havza'da, System.String[]

AK Parti kurucu ilçe başkanları Havza'da bir araya gelerek bir dizi ziyaret gerçekleştirdiler.


Kurucu başkanlar ilk olarak AK Parti Havza Kurucu İlçe Başkanı olan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i ziyaret ettiler. Başkan Özdemir'in makamında gerçekleşen ziyarette Çarşamba Kurucu İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz, AK Parti'nin kuruluşunda görev almanın onurunu her zaman yaşadıklarını belirterek, "Kurulduğu günden bu yana AK Parti ailesinin bir ferdi olmaktan gurur duydum. Aynı dönemde partimiz için kurucu ilçe başkanı olarak görev yapan bir kardeşimiz belediye başkanı olarak görmek bizleri daha da mutlu etmekte. Allah yar ve yardımcısı olsun" dedi.


Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, "AK Parti'de birlikte siyasete başladığımız dava arkadaşlarımızı misafir etmekten onur duymaktayım" dedi.


Kurucu ilçe başkanları daha sonra AK Parti Havza İlçe Başkanlığını ziyaret ederek burada bir süre İlçe Başkanı Kadir Kayan ile görüştüler.


Kayan, AK Parti'nin büyük bir aile olduğunu belirterek, "AK Parti'yi güçlü yapan bu aile yapısı. Biz de eski yeni diye bir şey yok. Partimiz için herkes elinden geldiğince katkı vermekte. Değerli kurucu ilçe başkanlarımı burada ağırlamaktan mutluluk duydum" diye konuştu. - SAMSUN

Sebahattin Özdemir, Çarşamba, AK Parti, Havza, Politika

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 04:07 Kaynak: İHA
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