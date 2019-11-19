Son Dakika Haberleri: AK Parti Kurucu üyesi, İstanbul eski milletvekili Kuzu'ya 'yılın en iyi siyasetçisi' ödülü
Son Dakika Güncel AK Parti Kurucu üyesi, İstanbul eski milletvekili Kuzu'ya 'yılın en iyi siyasetçisi' ödülü - Son Dakika

AK Parti Kurucu üyesi, İstanbul eski milletvekili Kuzu'ya 'yılın en iyi siyasetçisi' ödülü

6 saat önce

AK Parti Kurucu üyesi, İstanbul eski milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kuruyu üyesi Burhan Kuzu, 'yılın en iyi siyasetçisi' ödülünü aldı.

AK Parti Kurucu üyesi, İstanbul eski milletvekili Kuzu'ya 'yılın en iyi siyasetçisi' ödülü, System.String[]

AK Parti Kurucu üyesi, İstanbul eski milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kuruyu üyesi Burhan Kuzu, 'yılın en iyi siyasetçisi' ödülünü aldı.


BHS Group ve İstanbul Azerbaycan Dostluk Derneği'nin organize ettiği 3. Türkiye Azerbaycan Kardeşlik Ödülleri sahiplerini buldu. "İki devlet tek millet" şuuru ile 3. kez düzenlenen geceye, iki ülkenin sanat, siyaset ve iş dünyasından birçok ünlü isim katıldı. Gecenin organizatörü Atakan Taşur ve Hülya Ağaoy, "Amacımız kardeş iki ülkenin en iyilerini bir arada tutarak bölünmez bütünlüğümüzü ve birlikteliğimizi tüm dünyaya yaymaktır" dedi.


Gecede, 'yılın en iyi siyasetçisi' ödülüne Prof. Dr. Burhan Kuzu layık görüldü.


Yılın Azerbaycanlı işadamı Daşkın İsmailov olurken, yılın en iyi pop sanatçısı Gökhan Türkmen, yılın en iyi kadın pop sanatçısı Gülden, Azerbaycan'ın en iyi genç erkek sanatçısı Emin Eminzada, yılın en iyi romantik komedi oyuncu Furkan Palalı, yılın en iyi kadın dizi oyuncusu Perihan Savaş, yılın en iyi erkek oyuncusu Tolgahan Sayışman, yılın en iyi yabancı kadın sinema oyuncusu Wilma Elles, yılın en iyi arabesk kadın sanatçısı Zenfira İbrahimova, yılın en iyi kadın tiyatro oyuncusu Melahat Abbasova ödül alan isimler oldu. Yaşam boyu onur ödülüne ise Prof. Dr. Ramiz Melikaslanova, Ruhi Aliyeva, Sakit Mammadov layık görüldü. - İSTANBUL

Milletvekili, Burhan Kuzu, AK Parti, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 09:52 Kaynak: İHA
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