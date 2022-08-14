Bülent Arınç'tan AK Parti'nin kuruluş yıl dönümüne özel paylaşım - Son Dakika
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Bülent Arınç'tan AK Parti'nin kuruluş yıl dönümüne özel paylaşım

14.08.2022 14:47
Bülent Arınç'tan AK Parti'nin kuruluş yıl dönümüne özel paylaşım

AK Parti kurucularından ve eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 21. kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir paylaşım yaptı. Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la olduğu bir fotoğraf koyan Arınç, "21 yıl önce bugün Türk siyasetine sağlam bir temel attık. Bugün ihtiyacımız olan ve yüzümüzü dönmemiz gereken değerler bütünü de bu temelde mevcuttur. Umudumuzun 21. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

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Bülent Arınç, Abdullah Gül, AK Parti, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Bülent Arınç'tan AK Parti'nin kuruluş yıl dönümüne özel paylaşım - Son Dakika
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