Ak Parti, Kütahya Adaylarını Tanıttı

AK Parti, Kütahya il, ilçe ve belde belediye başkan adaylarını kamuoyuna tanıttı.

AK Parti Genel Merkez MKYK üyesi ve İstanbul Milletvekili İffet Polat'ın da katıldığı Dumlupınar Kapalı Spor Salonu'nda tören, yoğun bir katılımla gerçekleşti.



Törende konuşan AK Parti Genel Merkez MKYK üyesi ve İstanbul Milletvekili İffet Polat, AK Parti belediyeciliğinin temelinin 1994 yılında cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Belediye Başkanı olarak seçilmesi ile başladığını ifade etti.



Polat, "AK Parti belediyeciliği aslında o güne kadar siyaseti yerel belediyeciliği kişisel ve parti çıkarları doğrultusunda şekillendiren ve milletimizin umudunu sömüren, değerlerini ayakların altına alan, milletimizi asla düşünmeyen zihniyetin üzerine adeta bir güneş gibi doğmuştur. Cumhurbaşkanımızın çok kısa sürede İstanbul'da ortaya koyduğu belediyecilik örneği AK Parti yerel yönetim seçimleri olan 2004 seçimlerin de milletimiz, 2002 seçimlerinde Türkiye yönetim ehliyetini partimize vermiştir. 2004 yılında Türkiye AK Parti belediyeciliğini tanımıştır. Partimiz kendisinin 2004 yılında 771 belediye yönetme idaresini veren milletimize karşı mahcup olmamıştır. Yol, su, çöp, temizlik hizmetleri temel alt yapı hizmetlerinden mahrum olan şehirlerin alt yapılarında düzenlemeler yapılmıştır ve bu anlayış Recep Tayip Erdoğan belediyecilik anlayışıdır" dedi.



"AK PARTİ KENDİSİYLE YARIŞAN BİR PARTİDİR"



AK Partinin girdiği hemen her seçimde milletten büyük destek aldığını da aktaran Polat, "Nihayetinde milletimiz her zaman AK Partinin yanında yer almış, 2004 yılın da yüzde 40, 2009 yüzde 39 ve 2014 yüzde 45'lik bir oy oranıyla milletimiz partimize sahip çıkmıştır. Hep söylediğimiz gibi AK Parti kendisiyle yarışan bir partidir. Bugün 16 yılda yaptığımız hizmetler neticesiyle artık toplumda ki algı değişmeye başlamıştır. 15 yıl önce sadece temel ihtiyaçlara ulaşmaya çalışan şehirlerimizin bugün artık temel problemleri çözülmüştür. AK Parti halktan gelen talepleri yeni projeler ile yine halkın hizmetine sunan bir belediyecilik anlayışına sahip olmuştur. 31 Mart seçimlerine giderken AK Parti belediyecilik anlayışını kendisini yenileyecek ve güncelleyecek ve yoluna devam edecektir. Bu seçimlerin diğer önemli noktası ise Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde bu sistemin yerel seçimleri gerçekleştireceğiz" diye konuştu.



"KÜTAHYA MERKEZİ, BÜTÜN BELDELERİMİZİ VE BÜTÜN İLÇELERİMİZİ KAZANACAĞIZ"



AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, "Bugün sizleri ve bizleri hangi ilçemizden hangi beldemizden hangi köyümüzden hangi mahallemizden olursa olsun böyle bir kış gününde birbirimize karşı duyduğumuz muhabbetle bir arada tutan nedir? Bizi bugün bu salonda bir arada tutan hangi ilçemizde kimin belediye başkan adayı olacağı değildir. Hepimizi büyük bir enerjiyle böyle bir sahada toplayan; gönüllerimizden çağlayan, içimize sığmayan, gönlümüze sığdırdığımız, taşırdığımız Recep Tayyip Erdoğan sevgisidir. Recep Tayyip Erdoğan; Kütahya'da her ailenin bir ferdidir. Kiminin ağabeyi, kiminin Tayyip Amcası, kiminin amcası, yeni doğmuş bebelerin Tayyip Dedesidir. Hanım kardeşlerimizin kendi inançlarına, manevi değerlerine göre yaşamalarının en büyük sağlayıcısı, çocuklarını bu inançlar göre yetiştireceklerinin garantisidir. Recep Tayyip Erdoğan genç kardeşlerimizin söz söylenmesi, dokunulması, kırmızı çizgisi, tanıdıkları en büyük liderdir. Recep Tayyip Erdoğan bütün dünya su pus olmuşken birleşmiş milletler genel kurulunda tüm dünya liderlerinin gözünün içine baka baka dünya beşten büyüktür diyen, İsrail zalimi karşısında tüm dünya yine sus pus olmuşken Kudüs Müslümanların kırmızı çizgisidir diyen bir cesur yürektir. Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi hainler yakalayacağız, sorgulayacağız belki kaçar diye düşünürken, 'ben siyasi hayatım boyunca milletimden başka bir güç tanımadım, milletimi şehirlerin meydanlarına, havalimanına davet ediyorum, siz dik durun yeter, biz ölümüne' diyen bir koca yürektir. Bize düşen; istikameti doğru olduğuna inandığımız liderimizin arkasında, istikametinin dosdoğru olduğunu bildiğimiz için, istikametinin hiçbir zaman sarsılmayacağına güvendiğimiz için, geçmişte yaptıkları, gelecekte ortaya koyacaklarının teminatı olduğu için durmadan, yorulmadan, sen, ben, kim belediye başkanı olmuş demeden gece gündüz çalışacağız. 13 ilçemizde, gece gündüz demeden, çalmadık kapı, sıkmadık el, kazanılmadık yürek bırakmadan, ben yoruldum, yapamayacağım demeden, bütün beldelerimizi, bütün ilçelerimizi kazanmaya hazır mısın Kütahya? Kim, nerde, AK Partimiz, liderimiz için bir gayret gösteriyorsa arkasından inşallah hiç ayrılmayacağım. 31 Mart Mahalli idareler seçiminde AK Parti'nin bayrağını taşıyacak, kıymetli belediye başkanı adaylarımıza şimdiden başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.



AK Parti'nin yerel seçimlerde Altıntaş'tan Arif Teke, Aslanapa'dan Muammer Özer, Çavdarhisar'dan Halil Başer, Domaniç'ten Yurdagül Bakkal, Dumlupınar Şemsettin Akağaç, Emet'ten Hüseyin Doğan, Gediz'den Muharrem Akçadurak, Hisarcık'tan Fatih Çalışkan, Pazarlar'dan Bilal Demirci, Simav'dan Adil Biçer, Şaphane'den Rasim Daşhan ve Tavşanlı'dan Mustafa Güler'in aday olduğu açıklandı.



AK Parti'nin belde belediye başkan adayları ise şöyle: Çukurca Emin Taşkın, Eskigediz Ercan Şimşek, Gökler Kerim Şahin, Yenikent Osman Kokrmaz, Seyitömer Nihat Ada, Akdağ Yakup Oran, Naşa İbrahim Yavuz, Güney Halil İbrahim İlhan, Çitgöl Güray Güner, Kuşu Feridun Aktay, Demirci Cahit Onar, Kuruçay Erhan Demiray, Balıköy Alaaddin Kaçan, Tunçbilek Nejat Tülek ve Tepecik Adnan Korkmaz. - KÜTAHYA

