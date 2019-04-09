Son Dakika Haberleri: AK Parti Kütahya'daki Seçim Sonuçlarını Değerlendirdi

AK Parti Kütahya'daki Seçim Sonuçlarını Değerlendirdi

19 dakika önce

AK Parti Kütahya İl Başkanlığı, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimler'in sonuçlarını değerlendirdi.

AK Parti Kütahya'daki Seçim Sonuçlarını Değerlendirdi, System.String[]
AK Parti Kütahya İl Başkanlığı, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimler'in sonuçlarını değerlendirdi.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, milletin takdirinin her şeyin üzerinde olduğunu söyledi.

AK Parti'nin il genel meclisi oylarına göre Kütahya'da en yüksek oyları alan parti olduğunu belirten Çetinbaş, şöyle konuştu:

"Yapılan seçim, yerel seçim olması hasebiyle her seçim bölgesinde ayrı ayrı sonuçlar ortaya çıktığından siyasi partimizin toplamda almış olduğu oyu ancak il genel meclisi oylarına göre söyleyebiliyoruz. 13 ilçemizde, köylerimizde, ilçe merkezlerimizde ve beldelerimizde 366 bin 184 oyun 162 bin 296'sını alarak Kütahya'da en yüksek oyu almış parti olarak yine AK Parti'miz yer almaktadır. 37 toplam üyeli il genel meclisimizin 27'si AK Partili üyeler, 8'i Milliyetçi Hareket Partili, 1 CHP ve 1"e Saadet Partili üyeden oluşmaktadır."

AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan da demokrasinin gereği olan seçimlerin bittiğini, sonuçlarından ise gerekli mesajları aldıklarını dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:56 Kaynak: AA

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