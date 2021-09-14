Üye Girişi
AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyhun: "Devlet, Altıntaş'ta da milletinin yanında olmuştur" - Son Dakika

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyhun: "Devlet, Altıntaş'ta da milletinin yanında olmuştur"

14.09.2021 20:23
AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyhun:

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Altıntaş ilçesinde 31 Ağustos'ta meydana gelen ve hasara neden olan 5.0 büyüklüğündeki deprem sonrası tüm kurum ve kuruluşların her daim depremzedelerin yanında olduklarını belirtti.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Altıntaş ilçesinde 31 Ağustos'ta meydana gelen ve hasara neden olan 5.0 büyüklüğündeki deprem sonrası tüm kurum ve kuruluşların her daim depremzedelerin yanında olduklarını belirtti.

Depremin özellikle Beşkarış köyünde etkili olduğunu söyleyen AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, "Deprem Aydınlar, Genişler, Alibeyköy, Murathanlar ve Osmaniye köylerinde de etkili olmuştur. Depremden hemen sonra bölgede hasar tespit çalışmaları başlatılmış, evleri ağır hasarlı ve hasarsız evlerine psikolojik nedenlerle girmekte tereddüt eden hemşerilerimize 26 adet çadır kurularak geçici barınmaları sağlanmıştır" dedi.

"Genel hayata etkili afet"

Başkan Ceyhun, "Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan hasar tespit çalışması sonuçlarına göre, 34 konut, 5 ahır ve 2 işyeri ağır hasarlı tespit edilmiştir. Çadırlarda kalan vatandaşlarımızın konutları yapılıncaya kadar daha sağlıklı ortamda barınmalarını sağlamak üzere 18 adet konteyner afetzedelerimizin bulunduğu köylere kurularak, vatandaşlarımıza teslim edilmiştir. Konutları ağır hasarlı tespit edilen vatandaşlarımızın taşınma, eşya, kira ve benzeri ihtiyaçlarına destek olabilmek adına nakdi acil yardım desteği verilmektedir. Afetin yaşandığı günden bu yana Kızılay Kütahya Şubesi tarafından çadırlarda kalan 78 vatandaşımıza her gün 3 öğün yemek hizmeti verilmeye devam edilmektedir. İl Müftülüğümüz tarafından oluşturulan ekipler ile afetzede vatandaşlarımız ziyaret edilerek manevi destek hizmeti verilmiştir. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz tarafından, afetten psikolojik olarak etkilenen vatandaşlarımıza psikososyal eğitim desteği verilmeye devam edilmektedir. Tüm kurumlarımız ve kuruluşlarımızla hemşerilerimizin her daim yanındayız. Rabbim ülkemizi milletimizi her türlü afattan, felaketten korusun" diye konuştu. - KÜTAHYA

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyhun: Devlet, Altıntaş'ta da milletinin yanında olmuştur
AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyhun: Devlet, Altıntaş'ta da milletinin yanında olmuştur
AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyhun: Devlet, Altıntaş'ta da milletinin yanında olmuştur

Osmaniye, Altıntaş, Kütahya, Deprem, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyhun: 'Devlet, Altıntaş'ta da milletinin yanında olmuştur' - Son Dakika


Son Dakika

Radamel Falcao'dan herkesi şaşırtan tercih! Rayo Vallecano'da 3 numaralı formayı giyecek 19:40 Radamel Falcao'dan herkesi şaşırtan tercih! Rayo Vallecano'da 3 numaralı formayı giyecek Alkolü alınca dünyadan koptu! 10 metre yüksekte sızan şahıs polislerin seslenmesiyle uyandı 19:19 Alkolü alınca dünyadan koptu! 10 metre yüksekte sızan şahıs polislerin seslenmesiyle uyandı Hurdacı, evinde 5 bıçak darbesiyle öldürüldü 19:05 Hurdacı, evinde 5 bıçak darbesiyle öldürüldü
Yavru kediyi tekmeleyerek ezen cani adam, dakikalarca can vermesini izledi 18:27 Yavru kediyi tekmeleyerek ezen cani adam, dakikalarca can vermesini izledi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mil-Diyanet Sen üyeleri açıklamalarına sert çıktı: Böylesi bir tablonun sonu uçurumdur 18:01 MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mil-Diyanet Sen üyeleri açıklamalarına sert çıktı: Böylesi bir tablonun sonu uçurumdur Oyuncu Pelin Öztekin, sosyal medya üzerinden gönderilen cinsel içerikli mesajları ifşa etti 17:32 Oyuncu Pelin Öztekin, sosyal medya üzerinden gönderilen cinsel içerikli mesajları ifşa etti
Son dakika: Meteoroloji sarı kodlu alarm verdi! 12 ilimiz için sağanak yağış ve sel uyarı geldi 16:42 Son dakika: Meteoroloji sarı kodlu alarm verdi! 12 ilimiz için sağanak yağış ve sel uyarı geldi Adnan Oktar'a açılan davada adı vardı! TCDD Genel Müdürü Murat Atik görevden alındı 15:55 Adnan Oktar'a açılan davada adı vardı! TCDD Genel Müdürü Murat Atik görevden alındı

Son Dakika Haberleri
18:17 Kayseri'de 4 bin yıl öncesine ait kalıntılar, arkeologları bile şaşırttı
18:10 Husumetli iki aile arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı
18:08 Bodrum'da koyda sıkışan köpek balığının yardımına giden vatandaşlar, ellerinden yaralandı
18:05 Stefan Kuntz ile prensipte anlaşıldı! A Milli Takım'ın başına gelmesi an meselesi
17:48 Öldürdüğü eşi için kayıp ihbarında bulunan adam, eşini gömdükten sonra da telefonundan "İyiyim" mesajı attı
17:45 Yol verme kavgasında 2 kadın sürücü kavga etti
17:34 Cristiano Ronaldo'nun 'tüm zamanların en iyisi olmak' istediği vurgulandı
17:31 Oyuncu Pelin Öztekin, sosyal medya üzerinden gönderilen cinsel içerikli mesajları ifşa etti
17:19 Fatih Terim, Trabzonspor beraberliğinin sorumlularını belirledi! Fatura Luyindama ve Babel'e kesildi
17:04 Teknoloji severlerin beklediği gün geldi! Apple 13'ün tanıtımına saatler kaldı
Merakla beklenen etkinlik başladı! Apple yeni ürünlerini tanıtıyor Merakla beklenen etkinlik başladı! Apple yeni ürünlerini tanıtıyor         
20:10
Son Dakika: Türkiye'de 14 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 276 kişi vefat etti 27 bin 802 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 14 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 276 kişi vefat etti 27 bin 802 yeni vaka tespit edildi         
19:35
Oyuncu Ebru Şahin, Cedi Osman'ın evlilik teklifini kabul etti Oyuncu Ebru Şahin, Cedi Osman'ın evlilik teklifini kabul etti         
19:05
AK Partili Bülent Turan'dan siyaset kulislerini sallayacak CHP iddiası: HDP kimi isterse o aday olacak AK Partili Bülent Turan'dan siyaset kulislerini sallayacak CHP iddiası: HDP kimi isterse o aday olacak         
18:29
Tur teknesinde asker eğlencesi kanlı bitti: 1 ölü, 12 gözaltı Tur teknesinde asker eğlencesi kanlı bitti: 1 ölü, 12 gözaltı         
18:26
En yüksek danışma kurulu olarak tanımlanan En yüksek danışma kurulu olarak tanımlanan "Milli Eğitim Şurası" 7 yıl sonra ilk kez toplanıyor         
17:42
Sergen Yalçın, Acun Ilıcalı'ya seslendi: Acun, kanalı aç herkes izlesin Sergen Yalçın, Acun Ilıcalı'ya seslendi: Acun, kanalı aç herkes izlesin         
16:50
İsrailli rakibiyle karşılaşmamak için olimpiyatlardan çekilen judocu Fethi Nourine, 10 yıl spordan men cezası aldı İsrailli rakibiyle karşılaşmamak için olimpiyatlardan çekilen judocu Fethi Nourine, 10 yıl spordan men cezası aldı         
16:20
16 yaşındaki kız arkadaşını kaçırmak isteyen 33 yaşındaki adam, öldüresiye dövüldü 16 yaşındaki kız arkadaşını kaçırmak isteyen 33 yaşındaki adam, öldüresiye dövüldü         
15:33
Oyuncuların bölüm başı ücretleri belli oldu! Listenin başını Halit Ergenç ve Burak Özçivit çekiyor Oyuncuların bölüm başı ücretleri belli oldu! Listenin başını Halit Ergenç ve Burak Özçivit çekiyor         
15:03
Müdür yardımcısının öğrencilere yönelik hakareti velileri ayağa kaldırdı Müdür yardımcısının öğrencilere yönelik hakareti velileri ayağa kaldırdı         
14:21
Müge Anlı'ya Müge Anlı'ya "Konukları reyting için tutuyorsunuz" diyen avukata göz kırpmalı cevap geldi         
13:57
Trans bireyin evine ilişki yaşamaya giden adam: 100 liramı geri vermedi, boğuşurken öldürdüm Trans bireyin evine ilişki yaşamaya giden adam: 100 liramı geri vermedi, boğuşurken öldürdüm         
13:37
NATO ile iplerin gergin olduğu bir dönemde kritik tatbikat! Rusya ve Belarus resmen gövde gösterisi yaptı NATO ile iplerin gergin olduğu bir dönemde kritik tatbikat! Rusya ve Belarus resmen gövde gösterisi yaptı         
13:31
İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, 50 otobüsün hurdaya döndüğü iddiası ile Kadir Topbaş'ı suçladı İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, 50 otobüsün hurdaya döndüğü iddiası ile Kadir Topbaş'ı suçladı         
12:24
Sanal savaş başına dert açtı! Güniz Akkuş'a sosyal medyadaki tehditleri sebebiyle 28 yıl hapsi istendi Sanal savaş başına dert açtı! Güniz Akkuş'a sosyal medyadaki tehditleri sebebiyle 28 yıl hapsi istendi         
10:38
Yasak Elma, yeni sezona bomba gibi girdi! Aldatma sahnesi izleyiciden büyük tepki topladı Yasak Elma, yeni sezona bomba gibi girdi! Aldatma sahnesi izleyiciden büyük tepki topladı         
09:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2021 20:28:16. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyhun: "Devlet, Altıntaş'ta da milletinin yanında olmuştur" - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement