Son Dakika Haberleri: AK Parti Kütahya İl Başkanlığı görevini vekaleten Mehmet Savurgan yürütecek
Son Dakika Güncel AK Parti Kütahya İl Başkanlığı görevini vekaleten Mehmet Savurgan yürütecek - Son Dakika

AK Parti Kütahya İl Başkanlığı görevini vekaleten Mehmet Savurgan yürütecek

7 saat önce

Kütahya'da, Ali Çetinbaş'ın istifasıyla boşalan AK Parti İl Başkanlığı görevini, vekaleten Mehmet Savurgan'ın yürüteceği bildirildi.

AK Parti Kütahya İl Başkanlığı görevini vekaleten Mehmet Savurgan yürütecek, System.String[]

Kütahya'da, Ali Çetinbaş'ın istifasıyla boşalan AK Parti İl Başkanlığı görevini, vekaleten Mehmet Savurgan'ın yürüteceği bildirildi.


Edinilen bilgiye göre, AK Parti'de yaklaşık 1 yıldır Siyasi ve Hukuki İşleri'den Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı vazifesini yürüten Savurgan'ın, atama yapılıncaya kadar İl Başkanlığı görevini de sürdüreceği ifade edildi.


AK Parti Kütahya İl Başkanlığı için atamanın 1-2 hafta içerisinde yapılabileceği öğrenildi. - KÜTAHYA

Ali Çetinbaş, AK Parti, Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 08:35 Kaynak: İHA
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