AK Parti Kütahya kongrelerine Tunçbilek beldesinden start verdi - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Parti Kütahya kongrelerine Tunçbilek beldesinden start verdi - Son Dakika

AK Parti Kütahya kongrelerine Tunçbilek beldesinden start verdi

6 saat önce

Kütahya'da AK Parti'nin 7. Olağan Kongreleri başladı.

AK Parti Kütahya kongrelerine Tunçbilek beldesinden start verdi, System.String[]

Kütahya'da AK Parti'nin 7. Olağan Kongreleri başladı. AK Parti Tunçbilek Belde Başkanlığının 7. Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa tek aday olarak seçime giren Abdullah Taktak seçildi.


Kongreye AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, AK Parti Tavşanlı İlçe Başkanı Bilal Kıyak, eski AK Parti Tavşanlı İlçe Başkanı Hilmi Gümüş, Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler, Başkan Yardımcısı Naci Erarslan, Tunçbilek Belediye Başkanı Mustafa Düzgün, Kuruçay Belediye Başkanı Erhan Demiray, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz ve il genel meclisi üyeleri ile çok sayıda parti üyesi katıldı.


Kongrede konuşan AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, "Böyle güzel ve bereketli bir topraklarda kongremizin başlangıcını yapmak ve bereketler dilemek benim için çok çok önemli. Çünkü kömür gibi bir bereketi buralara Rabbim bol bol vermiş. Yapabildiğimiz ya da yapamadığımız her şeylerden mesulüz. Şu anda sizlerin burada bulunmanız bile hak tarafını seçtiğinizin en büyük göstergesi. Ben böyle düşünüyorum ve ben bu inançla görevimi yapıyorum. Rabbim de bizleri bu yoldan ayırmasın. Sosyal medya üzerinde oldukça zayıfız. Kendimizi bu yönde geliştirelim. Sosyal medya üzerinde daha aktif olmalıyız. Kimse ile kavga etmeden ve tartışmadan sadece hakkı haykırmak derdimiz olsun. Davamızı mahallelerimizde anlatalım. Rozet takma seferberliği başlatalım. Rozetimiz ile gurur duymalıyız. Bakıyorum ki rozet takmıyor bazıları. Desteklerinizi her platformda gösterin" dedi.


AK Parti Tunçbilek Belde Başkanlığına seçilen Abdullah Taktak ise, "AK Partimizin 2023, 2053, 2071 hedeflerine ulaşmak için ben ve arkadaşlarım var gücümüzle çalışmaya hazırız. Kongremizin beldemize ve partimize hayırlar getirmesini diliyorum. Hepinizi saygı ile selamlıyorum" ifadelerini kullandı.


AK Parti Tunçbilek Belde Teşkilatı'nın Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:


"Başkan Abdullah Taktak, yönetim kurulu üyeleri Muharrem Aladağ, Hüseyin Ulutaş, Turan Yurtlu, Mustafa Bursa, Mustafa Kavun, Naci Kocabey, Ömür Yaşar, Ömer Korkmaz, Ahmet Kırçay ve Mehmet Ali Sağlam." - KÜTAHYA

Tunçbilek, AK Parti, Kütahya, Ceyhun, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 05:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son ankete göre ittifaklar arasındaki oy farkı yüzde 2,5'e geriledi
Son dakika: HDP'de Sezai Temelli'nin yerine Mithat Sancar eş başkan seçildi HDP'liler kongrede "teröristler" için saygı duruşunda bulundu Abdullah Gül, Gezi olayları sözleriyle ilgili kendisine tepki gösteren Bakan Soylu'ya yanıt verdi

Son Dakika Haberleri
21:58 Demet Akalın, kendisine "teyze" diyen Aleyna Tilki'nin annesine yanıt verdi
20:03 Tuba Ünsal, iç çamaşırsız pozlarıyla sosyal medyayı salladı
18:25 Chloe hakkında çıkan aşk iddialarına yaptığı paylaşımla yanıt verdi
13:41 Sanat camiasındaki entrikalardan yoruldum
13:41 Ailece alışverişe çıktılar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2020 23:45:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Kütahya kongrelerine Tunçbilek beldesinden start verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]