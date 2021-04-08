AK Parti Lapseki İlçe Başkanı Ergin: "Nejat Önder'in partimize geçmesine yakışıksız anlamlar yüklemek çok yanlış" - Son Dakika

AK Parti Lapseki İlçe Başkanı Namık Ergin, eski CHP il ve ilçe başkanı, İl Genel Meclisi Başkanı Nejat Önder'in CHP'den AK Parti'ye geçişiyle ilgili olarak, "Nejat Önder'in partimize geçmesine yakışıksız anlamlar yüklemek çok yanlış." dedi.

Ergin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çanakkale İl Genel Meclisi'nde dengelerin değiştiğini, bundan sonra yapılacak hizmetlerin açık bir şekilde herkes tarafından görüleceğini söyledi.

Nejat Önder'in, CHP içerisinde Türkiye'nin güvenliği söz konusu olan durumlardan duyduğu rahatsızlık adına, ülkenin bekası ve hizmet etme güdüsüyle AK Parti'ye katıldığını anlatan Ergin, şöyle konuştu:

"Türkiye Büyük Millet Meclisinde AK Parti grup toplantısında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partimizin rozetini taktığı programda, AK Parti'ye geçen Nejat Önder burada çok net bir açıklama yaptı. Önder'in bu saatten sonra AK Parti başarısı için çalışacağımdan kimsenin şüphesi olmasın. Ayrıca, Nejat Önder'in partimize geçmesine yakışıksız anlamlar yüklemek çok yanlış. Çıkar kavgaları güderek geçtiğimiz dönemi baltalayan ana muhalefetin, kendinden önce yapılan hizmetleri bile yakalayamayan çalışma şeklinden, çıtayı çok daha yükseğe koyacak yeni bir döneme geçiş yapıyoruz."