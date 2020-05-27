AK Parti'li Akbaşodğlu:

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Emin Akbaşoğlu, "CHP dün de bugün de 'halka rağmen halk için' jakoben anlayışı ile halka tepeden bakan, darbeci ve vesayetçi zihniyeti ile 27 Mayıs darbesini hazırlayan ortamı oluşturarak Merhum Adnan Menderes ve arkadaşlarının asılmasına sebep olan, ne yazık ki demokrasiyi içine sindirememiş bir partidir" dedi.

Akbaşoğlu, 27 Mayıs 1960 darbesine ilişkin açıklama yaptı. Akbaşoğlu, 27 Mayıs 1960 darbesi üzerinden 60 yıl geçtiğini hatırlatarak, "Birçok şey değişti ancak değişmeyen tek şey CHP'nin darbe özlemi, vesayetçi yaklaşımı. CHP dün de bugün de 'halka rağmen halk için' jakoben anlayışı ile halka tepeden bakan, darbeci ve vesayetçi zihniyeti ile 27 Mayıs darbesini hazırlayan ortamı oluşturarak Merhum Adnan Menderes ve arkadaşlarının asılmasına sebep olan, ne yazık ki demokrasiyi içine sindirememiş bir partidir. 15 Temmuz'da bir kez daha görülmüştür ki tankların arasından kontrollü geçiş yapanların demokrasi havariliği sahtedir. Yıllar önce ezanı yasaklayanlar ile 15 Temmuz'da sala okuyan imamları darp eden ve bugün minarelerden okunan ezanları hazmedemeyenler ne yazık ki millet değerleri ile savaşan bu zihniyetin hala devam ettiğini göstermektedir. 27 Mayıs'ta kazandık zannedenler, hayatlarına son verdikleri Adnan Menderes'in ve arkadaşlarının, aziz milletimizin gönlünde silinmez bir şekilde hayat bulduklarının farkına varamadılar. Evet Şehitler veririz, her türlü badireden geçeriz ancak Hak bildiğimiz yoldan asla dönmeyiz. Milletimiz müsterih olsun hiçbir güç minarelerde okunan ezanları, salaları susturamaz, bayrağımızı indiremez, aziz milletimizin iradesini ortaya koyan demokrasiye engel olamaz. İçeride veya dışarıda hiçbir vesayet odağı Milletimizin istiklaline ve istikbaline ipotek koyamaz. Milletimiz kutlu yürüyüşüne devam edecek, mutlaka milli hedeflerine ulaşacak ve milletimizin öncülüğünde adil ve merhametli yeni bir dünya kurulacaktır. Bu vesile ile Merhum Adnan Menderes ve arkadaşlarını rahmetle ve minnetle yad ediyor, onların mirasına sonuna kadar sahip çıkacağımızı kararlılıkla vurguluyorum" değerlendirmelerinde bulundu. - ANKARA