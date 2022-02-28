AK Parti'li Akbaşoğlu: 28 Şubat'ın vesayetçi zihniyetini geri çağırıyorlar - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti'li Akbaşoğlu: 28 Şubat'ın vesayetçi zihniyetini geri çağırıyorlar

28.02.2022 12:11

AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "28 Şubat'ın vesayetçi zihniyetini geri çağırıyorlar.

AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, " 28 Şubat'ın vesayetçi zihniyetini geri çağırıyorlar. Parlamenter sisteme geri dönüş çağrısı, 28 Şubat vesayetçilerinin geri çağrılmasından başka bir şey değildir" dedi.

AK Parti'li Akbaşoğlu, postmodern darbenin 25'inci yılı nedeniyle yayınladığı videolu mesajında, uluslararası darbeyle milletin inancına, örf ve adetine savaş açıldığını kaydetti. Akbaşoğlu, "Kur'an kursları kapatıldı, başörtüsü zulmü, katsayı zulmü icra edildi. İmam hatiplerin önü kesildi, kesintisiz eğitimle ortaöğretimleri kapatıldı ve imam hatipleri kapatmak uğruna mesleki ve teknik liselerimizin önü kesildi. Türkiye'nin geleceği çalındı. Büyük ekonomik darbe vuruldu. Gerçekten yüz milyarlarca dolar ekonomik zarara neden olundu. FETÖ'nün önü açıldı. Millet iradesi rafa kaldırıldı. Vesayet odakları kendileri her şeyi dizayn etti. Bu süreçte, AK Parti dönemi ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde millet iradesi damgasını vurdu. İnanç ve fikir özgürlüğünün önü açıldı" dedi.

Akbaşoğlu, 6 siyasi partinin yapacakları ortak açıklamaya ilişkin ise "Şimdi 28 Şubat ittifakçıları bir araya gelmişler bütün bu olayları yaşadığımız parlamenter sisteme geri dönelim şeklinde bir deklarasyon yayınlayacaklar. Gerçekten içler acısı bir durum. 28 Şubat'ın vesayetçi zihniyetini geri çağırıyorlar. Bu durum milletimizin hakikatten vicdanıyla, aklıyla, fikriyle ancak dalga geçmektir. Parlamenter sisteme geri dönüş çağrısı, 28 Şubat vesayetçilerinin geri çağrılmasından başka bir şey değildir. Buna milletimiz asla ve kata geçit vermeyecektir" diye konuştu.

AK Parti'li Akbaşoğlu: 28 Şubat'ın vesayetçi zihniyetini geri çağırıyorlar
AK Parti'li Akbaşoğlu: 28 Şubat'ın vesayetçi zihniyetini geri çağırıyorlar
AK Parti'li Akbaşoğlu: 28 Şubat'ın vesayetçi zihniyetini geri çağırıyorlar

YORUMLAR
500
AK Parti'li Çelik: 28 Şubat zihniyetinin uygulamaları ortadan kaldırılmıştır AK Parti'li Çelik: 28 Şubat zihniyetinin uygulamaları ortadan kaldırılmıştır AK Parti'li Öçal: '28 Şubat günlerini bu millet asla unutmayacaktır' AK Parti'li Öçal: '28 Şubat günlerini bu millet asla unutmayacaktır'

Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti, 28 Şubat, Savaş, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AK Parti'li Akbaşoğlu: 28 Şubat'ın vesayetçi zihniyetini geri çağırıyorlar - Son Dakika


Son Dakika
12:55 Yaptırımlar geldi ama! AB'den üst düzey itiraf: Rusya mali rezervlerini AB'nin bloke edemeyeceği ülkelere kaydırdı!
12:49 Zelenski, Rus askerlere çağrıda bulundu: Komutanlarınıza inanmayın, sadece canınızı kurtarın
12:45 Rusya-Ukrayna savaşında bombardıman sürüyor: Çernihiv'de evler, iş yerleri ve kamu kurumları bombaların etkisiyle yıkıldı
12:31 Erdoğan'dan 28 Şubat mesajı: Biz yolumuzdan dönmedik, dönmeyiz
12:29 Günel Zeynalova'dan "Telefonunda Reza Zarrab'la fotoğrafların duruyor mu" sorusuna yanıt!
12:16 Camda twerk yapan kadın, açık pencereden aşağı düştü!
12:09 Bursa'da korkunç şiddet anladı! Genç kızı sokak ortasında tekmeledi
12:07 Ukraynalı çiftçinin, boş bulduğu Rus tankını kaçırdığı anlar saniye saniye kaydedildi!
12:04 Rus televizyonu, bu hareketiyle yok artık dedirtti! Tanklara çizilen gizemli ''Z'' harfinden tişört yapıp satıyorlar
11:49 İsmail Balaban'ın eski nişanlısı evleniyor! Annesi onun hakkında 'Yılan' demişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2022 13:04:06. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti'li Akbaşoğlu: 28 Şubat'ın vesayetçi zihniyetini geri çağırıyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement