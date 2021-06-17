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AK Parti'li Akbaşoğlu 4'üncü yargı paketini yarın TBMM'ye sunacağız - Son Dakika

AK Parti'li Akbaşoğlu 4'üncü yargı paketini yarın TBMM'ye sunacağız

17.06.2021 21:04

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, İnsan Hakları Eylem Planı kapsamında hazırlanan 4'üncü Yargı Paketi'ne ilişkin kanun teklifini, yarın TBMM Başkanlığı'na sunacaklarını açıkladı.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, İnsan Hakları Eylem Planı kapsamında hazırlanan 4'üncü Yargı Paketi'ne ilişkin kanun teklifini, yarın TBMM Başkanlığı'na sunacaklarını açıkladı.

AK Partili Akbaşoğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, İzmir'de HDP İl Başkanlığı'na yönelik saldırıya tepki gösterdi. Saldırıyı kınayan Akbaşoğlu, " Türkiye'yi kaosa sürüklemeye dönük bu tür provokasyonlar, kamu düzenini bozucu bu tür davranışlarla ilgili mutlaka güvenlik güçlerimiz ve adli makamlarımız mutlaka gereğini yapacak" dedi.

Akbaşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bazı iddialarla ilgili adli mercilere başvurduğunu ve TBMM Başkanlığı'nı bilgilendirdiği belirterek, "Dolayısıyla iş yargısal süreç içerisinde devam edecek. Ben buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum. Sayın Kılıçdaroğlu şimdi sıra sizde. Sayın Soylu açıklamalarını yaptı. Siz de bazı iddialar gündeme getirmiştiniz. Özellikle, 'Külliye'ye çıkan CHP'lilerden ve saray komplosundan' bahsetmiştiniz. Bu konuyla ilgili iddialarınıza ilişkin televizyonlarda bu kişinin ismini bildiğinizi, bu konuyla ilgili size karşı bir hareket yapıldığını ifade etmiştiniz. Aynı zamanda AK Parti içerisinde '180 kişi ByLock kullanıyor' şeklinde iftiralar atmıştınız. Bunları sık sık dile getirmiştiniz. Bu konuyla ilgili, konusu suç teşkil eden hususlarla ilgili adli makamlara ve TBMM Başkanlığı'na elinizdeki delilleri ulaştırmalısınız. Sayın Soylu kendi bilgisi dahilinde olanları adli mercilere ve TBMM Başkanlığı'na sundu. Şimdi siz de kendi iddialarınızı adli mercilere ve TBMM Başkanlığı'na sunmakla görevlisiniz, yükümlüsünüz" diye konuştu.

'CHP'DE KİMSE GERÇEKLERİ İFADE EDEMİYOR'

Akbaşoğlu, CHP'de gerçekleri kimsenin ifade edemediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Zira, CHP içerisinde bir korku imparatorluğu ortaya çıkartılmış. Sayın Kılıçdaroğlu, ortaya attığınız yalan ve iftiralarla, hakikaten zaman zaman vicdani bir muhasebe yapmıyor

musunuz? Daha geçen gün Çankırı ile ilgili bir yalan habere konu olan raporunuz bütün Türkiye'yi meşgul etti. Ama çıkıp özür dilemediniz. Bu konularla ilgili yalanlarınız nedeniyle bir vicdani muhasebeyle gerçekten bu milletten özür dilemek zorundasınız."

Akbaşoğlu ayrıca, 4'üncü Yargı Paketi'ne ilişkin kanun teklifinin yoğun bir çalışma sonucu

nihayete erdiğini söyleyerek, "Bu konuyla ilgili muhalefetle de görüşülmek suretiyle, yarın

TBMM'ye bu teklifi sunacağız. Teklifin detaylarıyla ilgili de kamuoyunu bilgilendireceğiz"

ifadesini kullandı.

AK Parti'li Akbaşoğlu 4'üncü yargı paketini yarın TBMM'ye sunacağız
AK Parti'li Akbaşoğlu 4'üncü yargı paketini yarın TBMM'ye sunacağız
AK Parti'li Akbaşoğlu 4'üncü yargı paketini yarın TBMM'ye sunacağız
AK Parti'li Akbaşoğlu 4'üncü yargı paketini yarın TBMM'ye sunacağız

Muhammet Emin Akbaşoğlu, Yargı Paketi, AK Parti, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AK Parti'li Akbaşoğlu 4'üncü yargı paketini yarın TBMM'ye sunacağız - Son Dakika


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