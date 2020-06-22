AK Parti'li Akbaşoğlu: "Birden fazla meslek odası ve üst birliği Anayasa'ya aykırı değil" - Son Dakika

AK Parti'li Akbaşoğlu: "Birden fazla meslek odası ve üst birliği Anayasa'ya aykırı değil"

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Anayasa Mahkemesinin 2013 yılında, birden fazla meslek odası ve meslek üst birliği kurulmasının Anayasa'ya aykırı olmadığını net bir şekilde hükme bağladığını belirtti.

AK Parti'li Akbaşoğlu:

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Anayasa Mahkemesinin 2013 yılında, birden fazla meslek odası ve meslek üst birliği kurulmasının Anayasa'ya aykırı olmadığını net bir şekilde hükme bağladığını belirtti.

Akbaşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Baro başkanlarının yürüyüşü hak eylemidir, adalet eylemidir. Çoklu baro Anayasa ihlali olur" şeklindeki açıklamasına cevap verdi.

Muhammet Emin Akbaşoğlu, CHP'nin 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu'nun Anayasa'ya aykırı olduğu iddiasıyla yaptığı başvuru üzerine Anayasa Mahkemesinin 10 Ocak 2013 tarihinde verdiği kararla, Anayasa'nın 135'inci maddesi kapsamındaki kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ilişkin birden fazla meslek odası ve meslek üst birliğinin kurulmasının, Anayasa'ya aykırı olmadığını net bir şekilde hükme bağladığını belirtti.

Akbaşoğlu, "Hukuki durum böyleyken, tamamen TBMM'nin takdir yetkisinde olan bir düzenlemeye ilişkin 'çoklu baro anayasa ihlalidir' diyerek ön almaya ve gerçekleri çarpıtmaya çalışmak, hak-hukuk tanımamak ve milli iradeyi yok saymaktır." ifadesini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.06.2020 05:19 Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Akbaşoğlu: 'Birden fazla meslek odası ve üst birliği Anayasa'ya aykırı değil' - Son Dakika

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