AK Parti'li Akbaşoğlu, Çankırı Merkez İlçe Kongresi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Bosna'sından Kudüs'e kadar bütün gönül coğrafyamızda koşmuşuz, insanların gözyaşlarını silmişiz, duygularını paylaşarak kucaklaşarak insanlık nedir, bütün dünyaya göstermişiz." dedi.

Akbaşoğlu, partisinin Hasan Fehmi Gökşen Spor Salonu'nda düzenlenen Merkez İlçe 7. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, İdlib'de şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa temennisinde bulundu.

AK Parti teşkilat mensuplarının tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet kırmızı çizgilerinden taviz vermeyeceklerini belirten Akbaşoğlu, "Hep beraber dört önemli görevimiz olduğunu bir kez daha hatırlatmak isterim. Birincisi yerel, ikincisi ulusal, üçüncüsü bölgesel, dördüncüsü de küresel anlamda görevimiz ve hedefimiz var." diye konuştu.

AK Parti döneminde Türkiye'de gerçekleştirilen hizmetlerin arttığını anlatan Akbaşoğlu, 81 ilde 80 yıllık Cumhuriyet tarihindeki yapılanlarla son 18 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde yapılanlar karşılaştırıldığında, AK Parti dönemindekilerin ağır basacağını ifade etti.

Yerel, ulusal, bölgesel ve küresel anlamda misyonlarının bulunduğunu vurgulayan Akbaşoğlu, şöyle konuştu:

"Sadece Çankırı'nın köyü değil, 81 ilimiz, Bosna'sından Kudüs'e kadar bütün gönül coğrafyamızda koşmuşuz, insanların gözyaşlarını silmişiz, duygularını paylaşarak kucaklaşarak insanlık nedir, bütün dünyaya göstermişiz. Bu başarı siz değerli teşkilat mensuplarının başarısıdır. Liderimiz, 'Dünya 5'ten büyüktür' diyorsa siz teşkilatlarımızın, AK Parti'mizin büyük başarısıdır. Liderimizin önderliğinde hep beraber birbirimize kenetlenerek büyük Türkiye olarak Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yeni bir dünya kuracağız."

Kongreye katılamayan eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım da görüntülü olarak salona bağlanarak, partililere hitap etti.