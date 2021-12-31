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AK Parti'li Akbaşoğlu: CHP, Beyaz Saray'dan talimatı yerine getirmeye çalışıyor - Son Dakika

AK Parti'li Akbaşoğlu: CHP, Beyaz Saray'dan talimatı yerine getirmeye çalışıyor

31.12.2021 14:20
AK Parti'li Akbaşoğlu: CHP, Beyaz Saray'dan talimatı yerine getirmeye çalışıyor

AK Parti'li Akbaşoğlu: CHP, Beyaz Saray'dan talimatı yerine getirmeye çalışıyorAK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "CHP, bir yerlerden kendilerine verilen görevi, saraylardan verilen talimatı yerine getirme anlayışında.

AK Parti'li Akbaşoğlu: CHP, Beyaz Saray'dan talimatı yerine getirmeye çalışıyor

AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "CHP, bir yerlerden kendilerine verilen görevi, saraylardan verilen talimatı yerine getirme anlayışında. O saray hangi saray? Tabi ki Beyaz Saray. Biden'ın sarayından verilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı devirme talimatını yerine getirmeye çalışan muhalefet anlayışından ülkemize hayır gelmeyeceği kesin gerçektir" dedi.

AK Parti'li Akbaşoğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Akbaşoğlu, dünyanın 2 yıldır pandemiyle mücadele ettiğini belirterek, "Bütün insanlığı ilgilendiren bir salgın hastalıkla insanlık olarak mücadele ediyoruz.  Bütün dünya etkilendiği gibi Türkiye olarak biz de bu süreçten etkilendik, etkileniyoruz. Devletimiz, milletimizin hizmetkarı anlayışıyla hareket ettiği için bu sıkıntıları en az etki ile atlatmanın da stratejisini aldık, almaya devam ediyoruz" dedi.

AK Parti'li Akbaşoğlu, yapılan düzenleme ile asgari ücretlilerin yüzlerini güldürdüklerini belirterek, "Bakış açımız, bütün toplum kesiminin yanında yer almak ve yüzlerini güldürmek. Bu manada yeni ekonomi modelimizi sağlam bir irade ile ortaya koyduk. Yatırım, üretim, ihracat, büyüme odaklı milli ve yerli büyüme modelini, millet devlet kaynaşması ile gerçekleştirme kararlılığı içinde yolumuza devam ediyoruz" diye konuştu.KILIÇDAROĞLU'NUN MEB'E ALINMAMASIAkbaşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Milli Eğitim Bakanlığı'na alınmamasına ilişkin ise "Başta Sayın Kılıçdaroğlu olmak üzere, bütün muhalefetin bir infial stratejisi çerçevesinde, bir kaos ortamı oluşturmaya dönük politika izlediklerini şahit oluyoruz. Devlet kurumlarını bilerek itibarsızlaştırmaya, devlet adamlarını itibarsızlaştırmaya dönük siyaset yapmaya çalışıyorlar. Bu tam manasıyla yıkıcı bir siyaset anlayışıdır. Bu konuda, 'AK Parti iktidarı ne yaparsa yapsın, dünyanın en isabetli işlerini de yapsa biz muhalefet olarak bunu alkışlamayız' yaklaşımı nasıl art niyetli, ön yargılı ve kötü bir bakış açısına sahip olduklarının kendi ifadeleriyle kabulüdür. 'Doğruya doğru eğriye eğri' demesi gereken muhalefet anlayışı bir milli muhalefet anlayışıdır" dedi. 'BEYAZ SARAY'DAN VERİLEN TALİMATI UYGULUYORLAR'Akbaşoğlu, başta CHP olmak üzere muhalefetin Beyaz Saray'dan talimat aldığını öne sürerek, "CHP, bir yerlerden kendilerine verilen görevi, saraylardan verilen talimatı yerine getirme anlayışında. O saray hangi saray? Tabi ki Beyaz Saray. Biden'ın sarayından verilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı devirme talimatını yerine getirmeğe çalışan muhalefet anlayışından ülkemize asla hayır gelmeyeceği kesin bir gerçektir" diye konuştu.

AK Parti'li Akbaşoğlu, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in sözlerine de tepki göstererek, "CHP grup başkan vekili densiz ve hadsiz bir açıklama ortaya koydu. Dine, Diyanet'e, Kur'an kursuna, milletin değerlerine bu kadar kin nefret ve düşmanlık içinde bulunmalarının izahı olamaz. Bu konuda, CHP yönetiminin kurumsal olarak milletimizden mutlak özür dilemesi gerektiği açıktır. Milletimizin inançlarına, değerlerine, geleneklerine, milletimizin kendisine yapılan bu hareket asla ve katta milletimiz tarafından kabullenilmeyecektir" dedi.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Muhammet Emin Akbaşoğlu, Beyaz Saray, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: AK Parti'li Akbaşoğlu: CHP, Beyaz Saray'dan talimatı yerine getirmeye çalışıyor - Son Dakika
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