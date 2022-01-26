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AK Parti'li Akbaşoğlu: CHP zihniyeti İstanbul'da kara çakıldı - Son Dakika

AK Parti'li Akbaşoğlu: CHP zihniyeti İstanbul'da kara çakıldı

26.01.2022 16:15
AK Parti'li Akbaşoğlu: CHP zihniyeti İstanbul'da kara çakıldı

AK Parti'li Akbaşoğlu: CHP zihniyeti İstanbul'da kara çakıldıAK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "CHP'li belediye yönetiminin 1 hafta önce meteorolojinin uyarılarına rağmen gerekli tedbirleri almayarak, İstanbulluyu maruz bıraktığı durum, hepimizin gözü önünde cereyan etti.

AK Parti'li Akbaşoğlu: CHP zihniyeti İstanbul'da kara çakıldı

AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "CHP'li belediye yönetiminin 1 hafta önce meteorolojinin uyarılarına rağmen gerekli tedbirleri almayarak, İstanbulluyu maruz bıraktığı durum, hepimizin gözü önünde cereyan etti. Burada aslında olup biten hadise, CHP zihniyetinin İstanbul'da tam manasıyla kara çakıldığı gerçeğidir" dedi.

AK Parti'li Akbaşoğlu, TBMM'de düzenlendiği basın toplantısında, siyasetin kendilerine göre önemli hizmet olduğunu belirtti. Siyaseti, hakikatin ve hizmetin değil hakaretin ve algının aracı olarak görenlerin de mevcut olduğunu söyleyen Akbaşoğlu, "CHP'li belediye yönetiminin 1 hafta önce meteorolojinin uyarılarına rağmen gerekli tedbirleri almayarak, İstanbulluyu maruz bıraktığı durum, hepimizin gözü önünde cereyan etti. Burada aslında olup biten hadise, CHP zihniyetinin İstanbul'da tam manasıyla kara çakıldığı gerçeğidir. Olgular yerine algılarla siyaset yapıldığı, İstanbul'da yaşanan hadiseler bir kez daha ortaya koydu" diye konuştu.

Akbaşoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçildikten sonra İngiltere'ye gittiğini belirterek, şunları kaydetti: "Döndükten sonra bir televizyon kanalına çıkmak suretiyle, Kanal İstanbul projesini yaptırmamak için kampanya başlatacağını ilan etmiş, malum politika bir kampanyaya dönüştürülmüştü. Bu karda kışta İstanbul'un sorunuyla ilgilenmesi gerekirken, büyükelçi ile yemeğe hazırlanma hususunda canhıraş bir şekilde hareket edildiği toplumun gözü önünde cereyan etti. Bu büyükelçi buluşması gözlerden saklanmak istendi. Zira Sayın Kılıçdaroğlu da büyükelçilere mektup yazarak, Kanal İstanbul'un engellenmesi gerektiğini ifade etmişti. Acaba Sayın Kılıçdaroğlu, 3 saatini büyükelçiye ayıran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na hesap sordu mu? Yoksa 'sende mektup yazmıştın' cevabını alırım diye çekindi mi? Bu kamuoyu tarafından gerçekten merak konusu. 1 ayda 4 kere bir büyükelçi ile görüşen bir parti genel başkanı var. Büyükelçilere mektup yazan, Türkiye'nin projelerinin engellemeye çalışan 'beraber hareket edelim' diyen bir muhalefet lideri var. CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın da bu trafiğe katılması milletimizin merakına mucip. Bunlara kendilerinin açıklama yapması gerekiyor. Saatlerce bir büyükelçiyle yemek yemesini Sayın Kılıçdaroğlu nasıl izah ediyor? Malum cumhurbaşkanı seçimleriyle ilgili CHP'nin bir büyükşehir belediye başkanı, uluslararası karar vericilerin adayı belirleyeceğine dair bir açıklamada bulunmuştu. Bu çerçevede bir görüşme trafiği midir?" 'BU TEKLİF KABUL EDİLEMEZ'Akbaşoğlu, CHP'nin TBMM Başkanlığı'na kanun teklifi sunduğunu belirterek, "Bu kanun teklifi cumhurbaşkanlarına yapılan hakaretin suç olmaktan çıkarılmasıyla ilgili. Bu konu Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi'ne geçildikten sonra yapılmış bir düzenleme değildir. Hakaret bütün hukuk sistemlerinde suç olarak düzenlenmiştir. Bu noktadaki hiçbir geçerliliği olmayan bu teklifin kabul edilemez olduğunu ifade etmek isterim. Absürt ve kabul edilemez bir tekliftir. Biz her zaman düşünce, ifade hürriyetinden yanayız. Düşünce ve ifade hürriyetinin genişletilmesinde her zaman AK Parti öncü rol oynamıştır. Her türlü düşünceye 'evet' ancak her türlü hakarete 'hayır' diyen bir ilkeyi benimseyen partiyiz" diye konuştu.'YAMALI BOHÇA İTTİFAKI'Akbaşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Demokrasinin yolu Diyarbakır'dan geçer' sözü ile İYİ Parti'li Yavuz Ağıralioğlu'nun 'Demokrasi ve hukukun yegane adresi Ankara'dır' sözlerinin hatırlatılması üzerine, "HDP'nin tam göbeğinde bulunduğu adına 'Millet İttifakı' dedikleri ittifak bir yamalı bohça ittifakı. Birbirine benzemezler, farklı eller tarafından bir araya getirilmiş ve Erdoğan düşmanlığı üzerinden birleştirilerek bir strateji belirlenmiş olarak devam ediyor. Bu yamalı bohça ittifakının dikişlerinin Haziran 2023'e kadar kadar tutmayacağı, patlayacağı her olayda kendini gösteriyor" dedi.

AK Parti'li Akbaşoğlu ayrıca seçim kanunu ile ilgili olarak ise "İnşallah yakın zamanda kamuoyunu bilgilendireceğimizi ifade etmek isterim" diye konuştu.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Muhammet Emin Akbaşoğlu, İstanbul, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: AK Parti'li Akbaşoğlu: CHP zihniyeti İstanbul'da kara çakıldı - Son Dakika
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