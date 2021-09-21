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AK PARTİ'Lİ AKBAŞOĞLU ERKEN SEÇİM SÖZ KONUSU DEĞİL - Son Dakika

AK PARTİ'Lİ AKBAŞOĞLU ERKEN SEÇİM SÖZ KONUSU DEĞİL

21.09.2021 16:43
AK PARTİ'Lİ AKBAŞOĞLU ERKEN SEÇİM SÖZ KONUSU DEĞİL, System.String[]

AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Bir erken seçim söz konusu değildir.

AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Bir erken seçim söz konusu değildir. Seçimler zamanında yapılacak. Haziran 2023, seçimlerin takvimidir dedi.

AK Parti'li Akbaşoğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Akbaşoğlu, New York'ta Birleşmiş Milletler'in (BM) karşısında kurulan Türkevi'nin herkesi memnun ettiğini belirterek, Devletimizin büyük bir önemli sembolü olarak Türkevi'nde, Türk bayrağının hepimizi temsil etmesi, hepimizin ortak gururudur. Türkevi bütün insanlığın umudunu yeşerten, adil ve merhametli yeni küresel düzenin kurulmasına öncülük edecek şekilde yankılandığı önemli sembol olarak yerini almıştır. Maalesef, milletimizin bu ortak duygusuna bir türlü katılmayanlar da eleştirilerini ortaya koyuyorlar. Türkiye'nin bütün insanlığın sesi olmasına sevinmesi gereken kişilerin muhalefet olması, bu ortak duyguya katılmaması için yeterli bir neden olamaz. Sayın Faik Öztrak, siyaset yapacağım, diye hakikatleri çarpıtmanızın hakikat payı yoktur diye konuştu.

AK Parti'li Akbaşoğlu, CHP'li Öztrak'ın yurt eleştirisine de yanıt vererek, 2002'de 190 olan yurt sayısını 2021 yılı itibarıyla 769'a çıkardık. Yurt kapasitemizi daha da artıracağımız gibi Türkevi'ni de milletimiz ve devletimiz lehine adımlar atması adına ortaya koyduğumuzu ifade etmek isterim. Bundan gocunmayın sayın Öztrak dedi.

'MAVİ VATAN' TEPKİSİ

Muhammet Emin Akbaşoğlu, CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz'ün 'Mavi vatan' diye bu 200 mile kadar uzanan alanı da kendi egemenlik alanınız olarak görürseniz o zaman saldırgan ve yayılmacı bir algı yaratırsınız sözlerine tepki göstererek, şöyle konuştu

'Mavi vatan' diyoruz. '84 milyon insanımızın lehine ve devletimiz adına hak ve menfaatlerimizi sonuna kadar koruyacağız' diyoruz ancak; CHP'nin Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz çıkıyor, Türkiye'yi suçluyor. Ünal Çeviköz'ün bu açıklamalarını şiddetle kınıyor ve reddediyoruz. Batılılardan demokrasi dilenen ve her açıklamalarıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yanında değil de düşmanların yanında yer alan bu zihniyeti kınadığımızı ifade etmek isterim.

'KILIÇDAROĞLU NET TAVIR KOYMALI'

Akbaşoğlu, Çeviköz'ün açıklamalarının es geçilemeyeceğini kaydederek, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin milli ve yerli dış politik hamlelerini değiştireceğini ifade eden Kılıçdaroğlu, Ünal Çeviköz'ün bu açıklamalarıyla ilgili net bir tavır koymalıdır. CHP'nin ulusal meselelere duyarlı tabanı da reddetmektedir. Biz ne 'mavi vatan'ımızı ne vatan toprağımızı ne de göklerdeki egemenliğimizi asla kimseye, hiçbir ülkeye, hiçbir güce terk etmedik ve terk etmeyiz. Sayın Kııçdaroğlu'nun genel başkan sıfatıyla Ünal Çeviköz'ün açıklamalarına cevap vermesi siyasi ve toplumsal bir zarurettir. Aynı şekilde yamalı bohça ittifakının birleşenleri de Türkiye'nin milli egemenliğine yönelik görüş ve kanaatlerini paylaşmaları da gerekliliktir diye konuştu.

'HAZİRAN 2023, SEÇİMLERİN TAKVİMİ'

Akbaşoğlu, 'Siyasi Partiler Kanunu' üzerindeki çalışmaların tamamlanıp tamamlanmadığı ve erken seçim söylentileri ile ilgili soruya, Bir erken seçim söz konusu değildir, seçimler zamanında yapılacak. Haziran 2023, seçimlerin takvimidir. 'Siyasi Partiler Kanunu' ile bir çalışma yapıldığı kamuoyuna açıklanmıştı. Bu çalışma devam ediyor. Biz de 'Cumhur İttifakı'nın bileşenleri olarak bu konuda ilgili komisyonlar kuruldu. Belirli bir noktaya çalışma getirildi. Çalışma tamamlandığında bunu kamuoyuyla paylaşmış olacağız yanıtını verdi.

'CHP, HDP, İYİ PARTİ, İMRALI'YI ADRES GÖSTERMİŞ OLUYOR'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kürt sorunu çözmek için meşru bir organa ihtiyacımız var. HDP'yi meşru organ olarak görebiliriz sözlerinin hatırlatılması üzerine AK Parti'li Akbaşoğlu, şunları kaydetti

CHP, İYİ Parti ve HDP arasında bir ittifak var. Bu ittifakın adı, yamalı bohça ittifakı. Bir taraftan kayıkçı kavgası yapıyorlar bir taraftan da hepsinin üzerinde egemen güçler tarafından belirlenecek bir cumhurbaşkanı adayından bahsediyorlar. Böyle bir çelişkiler yumağı, aynı zamanda bu ittifak. CHP, HDP'yi adres olarak gösteriyor, HDP de İmralı'yı adres olarak gösteriyor. Aslında CHP, HDP ve İYİ Parti ortaklaşa İmralı'yı adres göstermiş oluyorlar.

AK PARTİ'Lİ AKBAŞOĞLU ERKEN SEÇİM SÖZ KONUSU DEĞİL
AK PARTİ'Lİ AKBAŞOĞLU ERKEN SEÇİM SÖZ KONUSU DEĞİL
AK PARTİ'Lİ AKBAŞOĞLU ERKEN SEÇİM SÖZ KONUSU DEĞİL
AK PARTİ'Lİ AKBAŞOĞLU ERKEN SEÇİM SÖZ KONUSU DEĞİL

Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AK PARTİ'Lİ AKBAŞOĞLU ERKEN SEÇİM SÖZ KONUSU DEĞİL - Son Dakika


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