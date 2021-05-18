AK Parti'li Akbaşoğlu: İYİ Parti ve CHP, Türkiye'nin geleceğini HDP'ye teslim etmekte - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "İYİ Parti ve CHP, Türkiye'nin geleceğini, güvenliğini HDP'ye teslim etmektedir" dedi.

AK Parti'li Akbaşoğlu, eski CHP Milletvekili Dursun Çiçek'in katıldığı televizyon programındaki sözlerine tepki gösterdi. Akbaşoğlu, "ABD Başkanı Biden'ın muhalefeti desteklemek suretiyle 'Erdoğan'ı devireceğiz' sözünün, mandacı muhalefet anlayışı içerisinde nasıl bir stratejiye dönüştürüldüğüne şahit oluyoruz. Aslında CHP'nin HDP'ye 'birkaç bakanlık verilebilir' yaklaşımı tam da bunun bir izdüşümü olarak görülüyor. CHP'nin açıkça ve İYİ Parti'nin susarak kabul etmiş olduğu bu strateji, aslında HDP'ye Türkiye'yi teslim etmektir" diye konuştu.Akbaşoğlu, CHP, HDP ve İYİ Parti'nin müşterek tekliflerinin parlamenter hükümet sistemine geri dönmek olduğunu belirterek, "Bu sistemde yürütmeyi temsil eden Bakanlar Kurulu'nun kararları, bütün bakanların imzası ile alınabilmektedir. Bir bakan dahi Bakanlar Kurulu'na imza atmazsa, Bakanlar Kurulu kararı teşekkül etmez. Dolayısıyla bir HDP'li bakan, Türkiye'yi kilitlemeye yeterlidir. Açıkça bu teklifle görülüyor ki; İYİ Parti ve CHP Türkiye'nin geleceğini, güvenliğini HDP'ye teslim etmektedir. Buna asla CHP ve İYİ Parti seçmeninin, geçit vermeyeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.