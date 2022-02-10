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AK Parti'li Akbaşoğlu: Kılıçdaroğlu'nun çağrısı kamu düzenini bozmaya yönelik - Son Dakika

AK Parti'li Akbaşoğlu: Kılıçdaroğlu'nun çağrısı kamu düzenini bozmaya yönelik

10.02.2022 15:25

AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Kılıçdaroğlu'nun çağrısı kamu düzenini bozmaya ve suça teşvik etmeye yöneliktir" dedi.

AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Kılıçdaroğlu'nun çağrısı kamu düzenini bozmaya ve suça teşvik etmeye yöneliktir" dedi.

AK Parti'li Akbaşoğlu, yaptığı videolu açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturalarıyla ilgili açıklamasını değerlendirerek, "Kılıçdaroğlu'nun çağrısı, kamu düzenini bozmaya ve suça teşvik etmeye yöneliktir. Asla ve kat'a kabul edilemez. Kandil'in çağrısı üzerine sokağa çıkma çağrısında bulunan HDP ile CHP'nin kaos çizgisinde buluştuğu görülmektedir. Milletimizin sıkıntılarını giderecek olan parti, AK Parti'dir. Bu konuyla ilgili samimi çalışmalarımızı da ortaya koyuyoruz. Dolayısıyla CHP'nin siyasi rant devşirmeye dönük bu girişimi, milletimiz tarafından boşa çıkartılacaktır" diye konuştu.

AK Parti'li Akbaşoğlu: Kılıçdaroğlu'nun çağrısı kamu düzenini bozmaya yönelik
AK Parti'li Akbaşoğlu: Kılıçdaroğlu'nun çağrısı kamu düzenini bozmaya yönelik
AK Parti'li Akbaşoğlu: Kılıçdaroğlu'nun çağrısı kamu düzenini bozmaya yönelik

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Muhammet Emin Akbaşoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti, Kamu, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AK Parti'li Akbaşoğlu: Kılıçdaroğlu'nun çağrısı kamu düzenini bozmaya yönelik - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti'li Akbaşoğlu: Kılıçdaroğlu'nun çağrısı kamu düzenini bozmaya yönelik - Son Dakika
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