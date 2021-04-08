AK Parti'li Akbaşoğlu, Kılıçdaroğlu'nun "Seni gidi algıcı" başlıklı videolu mesajına tepki gösterdi Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Seni gidi algıcı seni" notuyla paylaştığı videolu mesajına "Kimin gerçeğe kimin de algıya dayalı siyaset yaptığını aziz milletimiz de net bir şekilde görmektedir. Sizi gidi algıcılar sizi. Sizi gidi vesayetçiler sizi." diye karşılık verdi.

Akbaşoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "yalan, iftira, kumpasa dayalı illüzyon ve algı siyasetinin başrolünde Kılıçdaroğlu'nun bulunduğunu" belirtti.

Psikolojideki tarifiyle içinde bulundukları durumu "yansıtan" CHP sözcülerinin, AK Parti'nin sadece gerçekler üzerinden siyaset yaptığını çok iyi bildiklerini vurgulayan Akbaşoğlu, "Kimin gerçeğe kimin de algıya dayalı siyaset yaptığını aziz milletimiz de net bir şekilde görmektedir. Sizi gidi algıcılar sizi. Sizi gidi vesayetçiler sizi." değerlendirmesinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından "Seni gidi algıcı seni" notuyla paylaştığı videolu mesajında, bazı imzacı emekli amirallerin yakınlarının CHP'li olduğu yönündeki eleştirilere tepki göstermişti.