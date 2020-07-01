?AK Parti'li Akbaşoğlu: Korononavirüs testlerimden sonuncusu pozitif çıktı - Son Dakika

?AK Parti'li Akbaşoğlu: Korononavirüs testlerimden sonuncusu pozitif çıktı

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Rutin yaptırdığımız korona testlerinden sonuncusunun bugün pozitif çıkması üzerine gerekli tıbbi süreç başlatıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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