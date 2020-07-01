?AK Parti'li Akbaşoğlu: Korononavirüs testlerimden sonuncusu pozitif çıktı - Son Dakika

?AK Parti'li Akbaşoğlu: Korononavirüs testlerimden sonuncusu pozitif çıktı

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Rutin yaptırdığımız korona testlerinden sonuncusunun bugün pozitif çıkması üzerine gerekli tıbbi süreç başlatıldı.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Rutin yaptırdığımız korona testlerinden sonuncusunun bugün pozitif çıkması üzerine gerekli tıbbi süreç başlatıldı. Elhamdülillah genel sağlık durumum iyi" dedi.

AK Parti'li Emin Akbaşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Rutin yaptırdığımız korona testlerinden sonuncusunun bugün pozitif çıkması üzerine gerekli tıbbi süreç başlatıldı. Elhamdülillah genel sağlık durumum iyi. Bu vesile ile geçmiş olsun dileklerini ileten tüm dostlara samimi teşekkürlerimi iletir, özellikle dualarınızı istirham ederim" ifadelerini kullandı.

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Haber:  ANKARA,


Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 00:12 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ?AK Parti'li Akbaşoğlu: Korononavirüs testlerimden sonuncusu pozitif çıktı - Son Dakika

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