AK Parti'li Akbaşoğlu: MKEK'te hantal yapıyı, bürokratik yavaşlıkları aşalım - Son Dakika

AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nun (MKEK) anonim şirket olmasını düzenleyen kanun teklifiyle ilgili, "Daha fazla istihdam, imkanları ve yatırımları daha fazla, dünya silah sanayinde çok daha farklı çeşitlendirmelerle rekabet edebilir, onlardan üstün hale gelmek için böyle bir kanun teklifi söz konusu. MKEK'te hantal yapıyı, bürokratik birtakım yavaşlıkları aşalım" dedi.

AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çankırı Milletvekili Akbaşoğlu, partisinin Çankırı İl Başkanlığı tarafından kentteki otelde düzenlenen toplantıda konuştu. Akbaşoğlu, "Bizim varlık sebebimiz, milletimizin duasını almaktır; Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde teşkilatlarımızla milletimize hizmet etmek, eser siyasetiyle güzel yatırımlara, istihdamın artmasına, özgürlüklerin genişlemesine, demokrasinin perçinlenmesine hep beraber katkıda bulunmaktır. İktidarımız döneminde bunu ispat etmiş vaziyetteyiz. Geçmişimiz ortadadır. Hiçbir zaman yatırım ve eser siyasetini ıskalamadık, ıskalamayacağız. Bunun ispatı Çankırı'mız. Bunun ispatı ilçelerimiz, köylerimiz, nereden nereye geldiğimizin mukayesesi. Tüm Türkiye'ye baktığımızda da Çankırı'da olup bitenler 81 vilayetimizde de aynı şekilde cereyan ediyor" dedi.