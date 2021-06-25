Üye Girişi
AK Parti'li Akbaşoğlu: MKEK'te hantal yapıyı, bürokratik yavaşlıkları aşalım - Son Dakika

AK Parti'li Akbaşoğlu: MKEK'te hantal yapıyı, bürokratik yavaşlıkları aşalım

25.06.2021 15:45
AK Parti'li Akbaşoğlu: MKEK'te hantal yapıyı, bürokratik yavaşlıkları aşalım, System.String[]

AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nun (MKEK) anonim şirket olmasını düzenleyen kanun teklifiyle ilgili, "Daha fazla istihdam, imkanları ve yatırımları daha fazla, dünya silah sanayinde çok daha farklı çeşitlendirmelerle rekabet edebilir,...

AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nun (MKEK) anonim şirket olmasını düzenleyen kanun teklifiyle ilgili, "Daha fazla istihdam, imkanları ve yatırımları daha fazla, dünya silah sanayinde çok daha farklı çeşitlendirmelerle rekabet edebilir, onlardan üstün hale gelmek için böyle bir kanun teklifi söz konusu. MKEK'te hantal yapıyı, bürokratik birtakım yavaşlıkları aşalım" dedi.

AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çankırı Milletvekili Akbaşoğlu, partisinin Çankırı İl Başkanlığı tarafından kentteki otelde düzenlenen toplantıda konuştu. Akbaşoğlu, "Bizim varlık sebebimiz, milletimizin duasını almaktır; Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde teşkilatlarımızla milletimize hizmet etmek, eser siyasetiyle güzel yatırımlara, istihdamın artmasına, özgürlüklerin genişlemesine, demokrasinin perçinlenmesine hep beraber katkıda bulunmaktır. İktidarımız döneminde bunu ispat etmiş vaziyetteyiz. Geçmişimiz ortadadır. Hiçbir zaman yatırım ve eser siyasetini ıskalamadık, ıskalamayacağız. Bunun ispatı Çankırı'mız. Bunun ispatı ilçelerimiz, köylerimiz, nereden nereye geldiğimizin mukayesesi. Tüm Türkiye'ye baktığımızda da Çankırı'da olup bitenler 81 vilayetimizde de aynı şekilde cereyan ediyor" dedi.

'KILIÇDAROĞLU'NUN DEDİĞİ GİBİ DEĞİL GERÇEKLER'CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Çankırı ile ilgili iddialarını da yalanlayan Akbaşoğlu, "Ey Kılıçdaroğlu, güzel Çankırı'mızı, aziz Çankırılı hemşehrilerimizi yalanlarınıza, dolanlarınıza, iftiralarınıza alet etmeyin. Çankırı dimdik ayakta. Çankırı artık şaha kalkmış vaziyette. Dışarıdan işçi alıyor. Pandemi şartlarına rağmen şu anda yatırım üstüne yatırımla Çankırı bir sanayi, ticaret merkezi haline geldi. Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi değil gerçekler. Çankırı eski Çankırı değil Türkiye eski Türkiye değil. Niye? Çünkü ak kadrolar iş başında, AK Parti iktidarı var, elhamdülillah Recep Tayyip Erdoğan var. Çankırı 'Cumhur İttifakı'nın kalesi. O nedenle kendilerine buradan herhangi bir karşılık olmayınca Kılıçdaroğlu, fitne, fesatla yalan ve iftirayla nasıl buradan birtakım kazanımlar elde edebilirim, diye bir kazanım peşinde. Çankırı'dan sana karşılık yok. Sen anca avucunu yalarsın" diye konuştu.'HERKES SİHA'LARIMIZIN PEŞİNDE'Akbaşoğlu, MKEK'in anonim şirket olmasını düzenleyen kanun teklifiyle ilgili de şöyle konuştu: "MKEK gündemde. MKEK bizim göz bebeğimiz. AK Parti hükümetleri döneminde yaklaşık 3 milyon avroluk yatırım yaptık. Tezgahlar yenilendi, ürünler çoğaldı. Orada stratejik silahlar üretiliyor.  Biz arzu ediyoruz ki bu konuda gerçekten çok daha iyi bir noktaya gelelim. Milli ve yerli silah sanayinde yüzde 20'lerden yüzde 80'lere doğru gidiyoruz. İlk defa NATO ülkesi olan Polonya tarafından SİHA siparişi verildi. Bir NATO ülkesi, Türkiye'nin bu konuda en iyi olduğunu, silah siparişi vererek bütün dünyaya ispatlamıştır. Libya'da ve Karabağ'da bu SİHA'ların neler yaptığını, savaş konseptini nasıl değiştirdiğini dünya gördü. Herkes şu anda bizim SİHA'larımızın peşinde. Bu bizim genç beyinlerimizin, bizim mühendislerimizin nasıl büyük bir ufukla nasıl büyük bir çalışma ve gayretle büyük başarılar elde ettiğinin de tescilidir. MKEK'te hantal yapıyı, bürokratik birtakım yavaşlıkları aşalım. Daha fazla istihdam, imkanları ve yatırımları daha fazla, dünya silah sanayinde çok daha farklı çeşitlendirmelerle rekabet edebilir, onlardan üstün hale gelmek için böyle bir kanun teklifi söz konusu. Pazartesi günü inşallah komisyon bunu görüşmek ve nihayetlendirmek üzere toplanacak. Bütün muhalefet partileriyle de ilgili arkadaşlarımız görüştüler işin ve kendilerine işin aslını esasını doğrusunu anlattılar. Kimse yalanlara inanmasın."

AK Parti'li Akbaşoğlu: MKEK'te hantal yapıyı, bürokratik yavaşlıkları aşalım
AK Parti'li Akbaşoğlu: MKEK'te hantal yapıyı, bürokratik yavaşlıkları aşalım
AK Parti'li Akbaşoğlu: MKEK'te hantal yapıyı, bürokratik yavaşlıkları aşalım

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu, AK Parti, İstihdam, Silah, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika AK Parti'li Akbaşoğlu: MKEK'te hantal yapıyı, bürokratik yavaşlıkları aşalım - Son Dakika


Son Dakika

Halının değeri 800 bin lira! 6 metrekarelik ipek halı alıcısını bekliyor 17:46 Halının değeri 800 bin lira! 6 metrekarelik ipek halı alıcısını bekliyor Avrupa basketbolunun efsanesi Zeljko Obradovic, Partizan'la 3 yıllık sözleşme imzaladı 17:43 Avrupa basketbolunun efsanesi Zeljko Obradovic, Partizan'la 3 yıllık sözleşme imzaladı 17:37 "Ayrılacaksın" tartışması kanlı bitti! Annesini öldürüp bahçeye gömdüğünü itiraf etti
Sosyal medya, Luiz Gustavo'nun güzel eşinin yaptığı paylaşımıyla sallandı 17:28 Sosyal medya, Luiz Gustavo'nun güzel eşinin yaptığı paylaşımıyla sallandı Boğaziçili öğrencilerin bursu yönetmelikte olmayan hükümlerle kesilmiş! Mahkeme 17:05 Boğaziçili öğrencilerin bursu yönetmelikte olmayan hükümlerle kesilmiş! Mahkeme "yürütmeyi durdurma" kararı verdi Rahmi Koç ve İmamoğlu anlaşmaya vardı! Fenerbahçe Vapuru'nun bakımını yine İBB yapacak 16:17 Rahmi Koç ve İmamoğlu anlaşmaya vardı! Fenerbahçe Vapuru'nun bakımını yine İBB yapacak
Cumhurbaşkanı, konuşmasını dışarıdan dinlemeye çalışan vatandaşları içeri aldırdı: Polis arkadaşlar bariyerleri hemen kaldırıversin 15:48 Cumhurbaşkanı, konuşmasını dışarıdan dinlemeye çalışan vatandaşları içeri aldırdı: Polis arkadaşlar bariyerleri hemen kaldırıversin Yayınladığı müstehcen video ile tepki çeken Kerimcan Durmaz: İntihar etmeyi düşündüm 15:03 Yayınladığı müstehcen video ile tepki çeken Kerimcan Durmaz: İntihar etmeyi düşündüm

Son Dakika Haberleri
17:55 3. kattan atlayarak ölen genç kızın babası ve ağabeyinden ilginç savunma! Farklı şeyler konuştular
17:46 Altının kilogramı 497 bin 500 liraya geriledi
17:43 Avrupa basketbolunun efsanesi Zeljko Obradovic, Partizan'la 3 yıllık sözleşme imzaladı
17:34 Erken seçim isteyen muhalefete Erdoğan'dan yanıt: Erken seçimin tarihi belli, Haziran 2023
17:31 İngiliz Bakan Hancock'tan, evli danışmanıyla eşini aldattığı görüntülerle ilgili açıklama: Sosyal mesafe kuralını çiğnediğimi kabul ediyorum
17:28 Sosyal medya, Luiz Gustavo'nun güzel eşinin yaptığı paylaşımıyla sallandı
17:07 İzmir depremzedelerinden Kılıçdaroğlu'na sitem: 8 aydır nerede olduğunuzu öğrenmek istiyorum
17:04 Boğaziçili öğrencilerin bursu yönetmelikte olmayan hükümlerle kesilmiş! Mahkeme "yürütmeyi durdurma" kararı verdi
17:01 Fatih Terim'den beklenmedik karar! Mbaye Diagne takıma geri dönüyor
16:38 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 2019 ve 2020 yılları için ibra edildi
3. kattan atlayarak ölen genç kızın babası ve ağabeyinden ilginç savunma! Farklı şeyler konuştular 3. kattan atlayarak ölen genç kızın babası ve ağabeyinden ilginç savunma! Farklı şeyler konuştular         
17:55
Altının kilogramı 497 bin 500 liraya geriledi Altının kilogramı 497 bin 500 liraya geriledi         
17:46
Belediyenin yeni gelir kapısı, atıl araziye kurulan seralar oldu Belediyenin yeni gelir kapısı, atıl araziye kurulan seralar oldu         
17:38
Erken seçim isteyen muhalefete Erdoğan'dan yanıt: Erken seçimin tarihi belli, Haziran 2023 Erken seçim isteyen muhalefete Erdoğan'dan yanıt: Erken seçimin tarihi belli, Haziran 2023         
17:34
İzmir depremzedelerinden Kılıçdaroğlu'na sitem: 8 aydır nerede olduğunuzu öğrenmek istiyorum İzmir depremzedelerinden Kılıçdaroğlu'na sitem: 8 aydır nerede olduğunuzu öğrenmek istiyorum         
17:08
Fatih Terim'den beklenmedik karar! Mbaye Diagne takıma geri dönüyor Fatih Terim'den beklenmedik karar! Mbaye Diagne takıma geri dönüyor         
17:01
AK Partili ilçe başkanı Fatih Füzün'den skandal sözler: Şehidimiz bize uğurlu geldi AK Partili ilçe başkanı Fatih Füzün'den skandal sözler: Şehidimiz bize uğurlu geldi         
15:53
Son Dakika: İletişim Başkanı Altun, Son Dakika: İletişim Başkanı Altun, "Katarlı öğrencilere sınavsız tıp eğitimi" iddialarını yalanladı         
15:13
Anne tavana asılı, baba tüfekle vurulmuş! Dehşetin yaşandığı çadırda minik Ali uyurken bulundu Anne tavana asılı, baba tüfekle vurulmuş! Dehşetin yaşandığı çadırda minik Ali uyurken bulundu         
14:54
Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize atan Marcus, olay öncesi masalarına oturup selfie paylaşmış Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize atan Marcus, olay öncesi masalarına oturup selfie paylaşmış         
14:38
Kaan Yıldırım'a ayrılık iyi gelmedi! Hadise ayrılığı sonrası paylaştığı fotoğraf yorum yağmuruna tutuldu Kaan Yıldırım'a ayrılık iyi gelmedi! Hadise ayrılığı sonrası paylaştığı fotoğraf yorum yağmuruna tutuldu         
14:03
Türkiye'de ilk kez görüntülendi! Etçil dev çekirge görenleri şaşkına uğrattı Türkiye'de ilk kez görüntülendi! Etçil dev çekirge görenleri şaşkına uğrattı         
13:42
"Komşularıma gidiyorum" diyerek ortadan kaybolmuştu! Genç kadın evine geri döndü         
13:26
Yüzük ayrıntısı dikkat çekti! Bebeğini kaybeden Şeyma Subaşı nişan yüzüğünü attı Yüzük ayrıntısı dikkat çekti! Bebeğini kaybeden Şeyma Subaşı nişan yüzüğünü attı         
13:24
"Kanserim" yalanıyla 8 yıl boyunca kocasını aldatan kadın 40 bin lira tazminat ödeyecek         
10:54
Ünlü cerrahın karısından şok iddia: Üçlü ilişkiyi reddettiğim için bana boşanma davası açtı Ünlü cerrahın karısından şok iddia: Üçlü ilişkiyi reddettiğim için bana boşanma davası açtı         
09:34
Yaptığı savunma daha da rezil! Kadın öğretmen, boş sınıfta öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi Yaptığı savunma daha da rezil! Kadın öğretmen, boş sınıfta öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi         
21:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2021 18:01:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti'li Akbaşoğlu: MKEK'te hantal yapıyı, bürokratik yavaşlıkları aşalım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement