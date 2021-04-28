AK Parti'li Akbaşoğlu: Muhalefetin tavrı, Biden'ı cesaretlendirdi - Son Dakika

AK Parti'li Akbaşoğlu: Muhalefetin tavrı, Biden'ı cesaretlendirdi

28.04.2021 15:04
AK Parti'li Akbaşoğlu: Muhalefetin tavrı, Biden'ı cesaretlendirdi, System.String[]

AK Parti Grup Başkan Vekili Emin Akbaşoğlu, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin sözde 'soykırım' ifadelerine, muhalefet partilerinden beklenen tepkinin gelmediğini söyledi.

AK Parti Grup Başkan Vekili Emin Akbaşoğlu, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin sözde 'soykırım' ifadelerine, muhalefet partilerinden beklenen tepkinin gelmediğini söyledi. Akbaşoğlu, "Muhalefetin bu tavrı, Biden'ı da cesaretlendirmiştir. Ne Sayın Kılıçdaroğlu ne Akşener, Biden'a ve HDP'ye kükreyememişlerdir" dedi.

AK Parti'li Emin Akbaşoğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin sözde 'soykırım' ifadesine, TBMM'den ortak tepki verildiğini anımsattı. Akbaşoğlu, "Biden'ın hadsiz, hukuksuz, tarihe, hakikate, uluslararası hukuka, vicdana kesinlikle sığmayan yalan ve iftira dolu, kendi suçlarını örtmeye dönük sözde 'Ermeni soykırımı' kararı alması üzerine TBMM'nin ortak bildiri ile yanıt verdiğine şahit olduk. Ancak bu olay bize bazı hadiseleri yakinen müşahede edebilme imkanı göstermiştir. Bu şantajı kullanarak, ellerindeki son kozlarını oynamıştır. Sayın Cumhurbaşkanı'mız Biden'a gerekli dersi vermiştir. Türkiye'nin egemenliğini ve bağımsızlığını tam anlamıyla idrak içinde nasıl adım atacağı kendi uhdesinde mahfuzdur. Hep birlikte bu süreci yöneteceğiz. Bu iftirayı atanlara gerekli cevapları vereceğiz" dedi.

AK Parti'li Akbaşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in grup toplantılarındaki konuşmalarına dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"Biden'ı kınamayı geçiştiren, HDP'yi kınamaya ağzına almayanlar, devleti ve milleti temsil noktasında gölge boksörü yaparcasına gerçekleri çarptırmışlardır. Muhalefet Türkiye'nin yumuşak karnı olmasaydı, Biden bu kararı almaya cesaret edemezdi. Muhalefetin bu tavrı, Biden'ı da cesaretlendirmiştir. Sonuç, muhalefetin de katkısıyla ortaya çıkmıştır. Muhalefet her konuda olduğu gibi emperyalistleri ve onun maşalarını masum göstermeye çalışıyor. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, tıpkı Biden gibi kendi yaptığını muhatabına yamamaya çalışan bir taktik geliştirmiş durumda. HDP'nin tavrına baktığımızda, MYK'sının aldığı kararla adeta 5'inci kol faaliyetinde bulunduğu, emperyalistlerin mayın eşekliğine soyunduğunu göstermektedir. Genel başkanların, grup toplantılarında ağır ifadeler içeren HDP'nin bildirisine ilişkin tek bir kelime etmemeleri, her iki partinin samimiyetsizlikleri olarak karşımıza çıkıyor. Grup toplantılarında görülmüştür ki ne Sayın Kılıçdaroğlu ne Akşener, Biden'a ve HDP'ye kükreyememişlerdir. Kılıçdaroğlu'nun tabiriyle miyavlamakla yetinmişlerdir. Millet kimin kükrediğini kimin miyavladığını görmüştür."

AK Parti'li Akbaşoğlu: Muhalefetin tavrı, Biden'ı cesaretlendirdi

Amerika Birleşik Devletleri, Joe Biden, Muhalefet, AK Parti, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika AK Parti'li Akbaşoğlu: Muhalefetin tavrı, Biden'ı cesaretlendirdi - Son Dakika


Son Dakika

İstanbul'dan tam kapanma kaçışı için dikkat çeken yorum: Ateşi Anadolu'ya gönderdik İstanbul'dan tam kapanma kaçışı için dikkat çeken yorum: Ateşi Anadolu'ya gönderdik 3 yaşındaki oğlundan 10 gündür haber alamayan Özcan Deniz, eski eşi Feyza Aktan'dan şikayetçi oldu 3 yaşındaki oğlundan 10 gündür haber alamayan Özcan Deniz, eski eşi Feyza Aktan'dan şikayetçi oldu Müge Anlı'da kan donduran iddia: 8 yıldır aranan kadın varile konulup Kızılırmak'a atıldı Müge Anlı'da kan donduran iddia: 8 yıldır aranan kadın varile konulup Kızılırmak'a atıldı Son Dakika! Bakan Koca, geçen hafta vaka sayısı en çok artan ve azalan 5 ili paylaştı Son Dakika! Bakan Koca, geçen hafta vaka sayısı en çok artan ve azalan 5 ili paylaştı Virüsten kurtulduğuna sevinemedi! Ambulanstan inen yaşlı kadına yola savrulan araba çarptı Virüsten kurtulduğuna sevinemedi! Ambulanstan inen yaşlı kadına yola savrulan araba çarptı Cansız bedenler sokaklarda yakılmaya başlanmıştı! Prof. Dr. Uğur Şahin'den Hindistan'a umut olacak haber Cansız bedenler sokaklarda yakılmaya başlanmıştı! Prof. Dr. Uğur Şahin'den Hindistan'a umut olacak haber Korona olan memurun gerekçesi yeterli görülmezse işlem başlatılacaktı! Bartın Valiliği tepki çeken kararı geri aldı Korona olan memurun gerekçesi yeterli görülmezse işlem başlatılacaktı! Bartın Valiliği tepki çeken kararı geri aldı Polis memuru, Esra'yı meslektaşlarının gözü önünde vurmuş Polis memuru, Esra'yı meslektaşlarının gözü önünde vurmuş
Şike ve yasa dışı bahis iddiaları üzerine Türkiye Futbol Federasyonu harekete geçiyor Şike ve yasa dışı bahis iddiaları üzerine Türkiye Futbol Federasyonu harekete geçiyor         
16:24
Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan ABD'ye üstü kapalı mesaj: İncirlik Türk üssüdür, bayrağımız 24 saat gönderde çekilidir Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan ABD'ye üstü kapalı mesaj: İncirlik Türk üssüdür, bayrağımız 24 saat gönderde çekilidir         
15:45
Canlı yayında olduğunu unutan bir öğretmen vakası daha! Eşiyle özel anlarını bütün öğrenciler izledi Canlı yayında olduğunu unutan bir öğretmen vakası daha! Eşiyle özel anlarını bütün öğrenciler izledi         
15:42
İspanya'daki seçimlerde sandık görevlisi tayin edilen Real Madridli Marcelo, Chelsea deplasmanında forma giyemeyecek İspanya'daki seçimlerde sandık görevlisi tayin edilen Real Madridli Marcelo, Chelsea deplasmanında forma giyemeyecek         
15:39
Dereye düşen otomobilin üzerine çıkarak kurtarılmayı beklediler Dereye düşen otomobilin üzerine çıkarak kurtarılmayı beklediler         
14:56
Tam kapanmada camilerde cemaatle namaz kılınacak mı? Diyanet İşleri Başkanı Erbaş tartışmalara noktayı koydu Tam kapanmada camilerde cemaatle namaz kılınacak mı? Diyanet İşleri Başkanı Erbaş tartışmalara noktayı koydu         
13:50
İspanya'da eşini 46 kez bıçaklayan 96 yaşındaki zanlı: 61 yıllık sevgili eşimi hasta görmeye dayanamadım İspanya'da eşini 46 kez bıçaklayan 96 yaşındaki zanlı: 61 yıllık sevgili eşimi hasta görmeye dayanamadım         
13:27
Davutoğlu'ndan hükümete çağrı: Tam kapanmada yetişkinlere 1000 TL, çocuklara 500 TL destek sağlanmalı Davutoğlu'ndan hükümete çağrı: Tam kapanmada yetişkinlere 1000 TL, çocuklara 500 TL destek sağlanmalı         
12:54
Tam kapanmada dikkat çeken 5 detay! Sitelerde bahçeye inmek bile yasak olacak Tam kapanmada dikkat çeken 5 detay! Sitelerde bahçeye inmek bile yasak olacak         
12:10
Samsung'un varisleri 11 milyar dolarlık miras vergisi için 23 bin sanat eserini bağışlayacak Samsung'un varisleri 11 milyar dolarlık miras vergisi için 23 bin sanat eserini bağışlayacak         
12:07
Yasmin Erbil ve basketbolcu Can Korkmaz aşk yaşıyor Yasmin Erbil ve basketbolcu Can Korkmaz aşk yaşıyor         
11:58
Kayınvalidesinin Kayınvalidesinin "Yılan" dediği Survivor İsmail Balaban'ın nişanlısından ilk hamle geldi         
11:27
Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taklidini yaparken şekilden şekle girdi Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taklidini yaparken şekilden şekle girdi         
10:58
Utanmazlığın böylesi! Kimseye aldırış etmeden parkta ilişkiye girdiler Utanmazlığın böylesi! Kimseye aldırış etmeden parkta ilişkiye girdiler         
10:46
Şehirler arası yolcu otobüslerine yüzde 50 zam geliyor Şehirler arası yolcu otobüslerine yüzde 50 zam geliyor         
10:03
728 milyon dolar mutluluk getirmedi! Trendyol'un kurucusu çift, evliliklerini noktaladı 728 milyon dolar mutluluk getirmedi! Trendyol'un kurucusu çift, evliliklerini noktaladı         
10:01
İsmail Balaban, annesinin nişanlısı hakkındaki sözleriyle yıkıldı! İkizi, olayın iç yüzünü anlattı İsmail Balaban, annesinin nişanlısı hakkındaki sözleriyle yıkıldı! İkizi, olayın iç yüzünü anlattı         
09:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2021 16:38:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti'li Akbaşoğlu: Muhalefetin tavrı, Biden'ı cesaretlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement