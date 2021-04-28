AK Parti'li Akbaşoğlu: Muhalefetin tavrı, Biden'ı cesaretlendirdi - Son Dakika

AK Parti Grup Başkan Vekili Emin Akbaşoğlu, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin sözde 'soykırım' ifadelerine, muhalefet partilerinden beklenen tepkinin gelmediğini söyledi. Akbaşoğlu, "Muhalefetin bu tavrı, Biden'ı da cesaretlendirmiştir. Ne Sayın Kılıçdaroğlu ne Akşener, Biden'a ve HDP'ye kükreyememişlerdir" dedi.

AK Parti'li Emin Akbaşoğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin sözde 'soykırım' ifadesine, TBMM'den ortak tepki verildiğini anımsattı. Akbaşoğlu, "Biden'ın hadsiz, hukuksuz, tarihe, hakikate, uluslararası hukuka, vicdana kesinlikle sığmayan yalan ve iftira dolu, kendi suçlarını örtmeye dönük sözde 'Ermeni soykırımı' kararı alması üzerine TBMM'nin ortak bildiri ile yanıt verdiğine şahit olduk. Ancak bu olay bize bazı hadiseleri yakinen müşahede edebilme imkanı göstermiştir. Bu şantajı kullanarak, ellerindeki son kozlarını oynamıştır. Sayın Cumhurbaşkanı'mız Biden'a gerekli dersi vermiştir. Türkiye'nin egemenliğini ve bağımsızlığını tam anlamıyla idrak içinde nasıl adım atacağı kendi uhdesinde mahfuzdur. Hep birlikte bu süreci yöneteceğiz. Bu iftirayı atanlara gerekli cevapları vereceğiz" dedi.

"Biden'ı kınamayı geçiştiren, HDP'yi kınamaya ağzına almayanlar, devleti ve milleti temsil noktasında gölge boksörü yaparcasına gerçekleri çarptırmışlardır. Muhalefet Türkiye'nin yumuşak karnı olmasaydı, Biden bu kararı almaya cesaret edemezdi. Muhalefetin bu tavrı, Biden'ı da cesaretlendirmiştir. Sonuç, muhalefetin de katkısıyla ortaya çıkmıştır. Muhalefet her konuda olduğu gibi emperyalistleri ve onun maşalarını masum göstermeye çalışıyor. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, tıpkı Biden gibi kendi yaptığını muhatabına yamamaya çalışan bir taktik geliştirmiş durumda. HDP'nin tavrına baktığımızda, MYK'sının aldığı kararla adeta 5'inci kol faaliyetinde bulunduğu, emperyalistlerin mayın eşekliğine soyunduğunu göstermektedir. Genel başkanların, grup toplantılarında ağır ifadeler içeren HDP'nin bildirisine ilişkin tek bir kelime etmemeleri, her iki partinin samimiyetsizlikleri olarak karşımıza çıkıyor. Grup toplantılarında görülmüştür ki ne Sayın Kılıçdaroğlu ne Akşener, Biden'a ve HDP'ye kükreyememişlerdir. Kılıçdaroğlu'nun tabiriyle miyavlamakla yetinmişlerdir. Millet kimin kükrediğini kimin miyavladığını görmüştür."