AK Parti'li Akbaşoğlu'ndan Anayasa değerlendirmesi - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "İnşallah önümüzdeki yasama dönemi içerisinde bunu ele almayı düşünüyoruz. Bu konuda mutlaka önce kendi çalışmamızı nihayete erdirdikten sonra, tam bir mutabakatla ortaya koyacağımız özgürlükçü, sivil Anayasa'nın milletimizin ve devletimizin önünü açacak örneklik teşkil edecek yeni Anayasa çerçevesinin önümüzdeki dönemde Meclis'in gündemine gelmesi için yoğun çaba sarf edeceğiz" dedi.

Akbaşoğlu, yeni Anayasa çalışmalarını ve seçim ile ilgili konuları değerlendirdi. Akbaşoğlu, 1982 Anayasası'nın 1980 darbesi sonrasında yazıldığını belirterek, 15 Temmuz sonrasında Türkiye'nin daha demokratik, daha hızlı hareket edebilmesine ve 21. yüzyılda Türkiye'nin süper güç olması noktasında devletin en üst çatısını, toplumsal sözleşme dediğimiz Anayasa'nın ilgili maddelerini Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte ele alınmasına dönük değişikliklerin yapıldığını hatırlattı. Akbaşoğlu, "Muhalefetin Anayasa değişikliği çalışmaları ile ilgili kamuoyu deklerasyonları hem de Meclis gündeminde değerlendirmeleri söz konusu. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin Anayasa'nın kendi tutumlarını ortaya koyacak, tepeden tırnağa 12 Eylül şartları içerisinde değil de, milletimizin demokratik, yeni, vizyoner bir Anayasa talebini karşılayacak, Türkiye'yi süper lig oyun kurucusu haline getirebilecek demokratik, özgürlükleri teminat altına almakla beraber, Türkiye'nin idari sistemi kuvvetlendirecek ve hızlandıracak, yasama, yürütme, yargı erklerinin birbirleriyle münasebetlerini tam manasıyla günün şartlarına uygun bir şekilde demokratik ve ekonomik yönden bütün toplum kesimlerini, bütün hak ve özgürlükleri teminat altına alıcı yeni bir Anayasa'nın yapılma talebine karşılık vermek istiyoruz. Biz toplumdan gelen bu talebi, siyasi partilerin ortaya koymuş oldukları perspektifi dikkate almak suretiyle Cumhur ittifakı bileşenleri olarak bir yaklaşımı ortaya koyduk. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli yeni Anayasa ile ilgili oluşturulan komisyonla birlikte bu Anayasa'ya ilişkin çerçeve ortaya koymuştu. Biz de kurduğumuz komisyonla beraber bu çalışmaları son aşamasına getirmiş bulunuyoruz. Çalışma tam manasıyla bittiğinde öncelikli olarak Milliyetçi Hareket Partisiyle, onların kurduğu komisyonla bizim kurduğumuz komisyonun çalışmalarını birlikte değerlendirmesiyle ortak bir metin haline getirilmesi hususunda daha demokratik, özgürlükçü, yenilikçi milletimizin ve devletimizin önünü açıcı sivil bir Anayasa'nın milli iradenin tecellisinin tam manasıyla yansıdığı ve milletin referandumunda onayından geçmiş bir Anayasa'nın bütün çerçevesini ortaya koyucu birlikte değerlendirip, ortaya koymak kamuoyu ve siyasi partilerle paylaşmak suretiyle Meclis'in gündemine getirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeni Anayasa Meclis'e ne zaman geliyor

Akbaşoğlu, Anayasa'nın bir süreç olduğunu söyleyerek, "İnşallah önümüzdeki yasama dönemi içerisinde bunu ele almayı düşünüyoruz. Bu konuda mutlaka önce kendi çalışmamızı nihayete erdirdikten sonra, tam bir mutabakatla ortaya koyacağımız özgürlükçü, sivil Anayasa'nın milletimizin ve devletimizin önünü açacak, örneklik teşkil edecek yeni Anayasa çerçevesinin önümüzdeki dönemde Meclisin gündemine gelmesi için yoğun çaba sarf edeceğiz. Muhalefetin yaklaşımı da çok önem arz ediyor. Onlarla kendi kanaatleri, düşünceleri, onların ortaya koyduğu çalışmaları değerlendirmek suretiyle ilgili komisyonlarda gündeme getireceğiz" dedi.

Seçim barajı yüzde kaç olacak

Seçim Kanunu'nda yer alan seçim barajının indirilmesi konusunda siyasi partilerin değişik görüşleri olduğunu söyleyen Akbaşoğlu, "Bu görüşlerin hepsinin değerlendirilmesiyle beraber Siyasi Partiler ve Seçim Kanunu demokratikleşmeye, temsil kabiliyetinin arttırılmasına dönük, bununla birlikte istikrarında gözetilmiş olduğu bur yaklaşımı hep beraber ilgili komisyonlarda değerlendirmek suretiyle bu çalışmayı önümüzdeki dönemde Meclis gündemine getirmeyi, diğer partilerle de görüşülmek suretiyle gerekli değişiklikleri yapmayı düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Erken seçim tartışmaları

Erken seçim ile ilgili tartışmaları ilişkin Akbaşoğlu, "Şunu çok net ifade edeyim ki, erken seçimin olup olmayacağına karar verecek merci, Meclis Genel Kurulu'dur. Meclis Genel Kurulu'nda çoğunluğu temsil eden AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin hem Genel Başkanları hem de yetkili kurulları seçimlerin zamanında, 2023 Haziran ayında yapılacağını defaatle ifade ettiler. Muhalefetin zaman zaman erkken seçim meselesini gündeme getirmeleri sadece kendi tabanlarını bir arada tutmaya dönük siyasi atraksiyon olarak görülmektedir" diye konuştu. - ANKARA