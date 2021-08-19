Üye Girişi
AK Parti'li Akbaşoğlu'ndan Anayasa değerlendirmesi - Son Dakika

AK Parti'li Akbaşoğlu'ndan Anayasa değerlendirmesi

19.08.2021 16:35
AK Parti'li Akbaşoğlu'ndan Anayasa değerlendirmesi, System.String[]

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "İnşallah önümüzdeki yasama dönemi içerisinde bunu ele almayı düşünüyoruz.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "İnşallah önümüzdeki yasama dönemi içerisinde bunu ele almayı düşünüyoruz. Bu konuda mutlaka önce kendi çalışmamızı nihayete erdirdikten sonra, tam bir mutabakatla ortaya koyacağımız özgürlükçü, sivil Anayasa'nın milletimizin ve devletimizin önünü açacak örneklik teşkil edecek yeni Anayasa çerçevesinin önümüzdeki dönemde Meclis'in gündemine gelmesi için yoğun çaba sarf edeceğiz" dedi.

Akbaşoğlu, yeni Anayasa çalışmalarını ve seçim ile ilgili konuları değerlendirdi. Akbaşoğlu, 1982 Anayasası'nın 1980 darbesi sonrasında yazıldığını belirterek, 15 Temmuz sonrasında Türkiye'nin daha demokratik, daha hızlı hareket edebilmesine ve 21. yüzyılda Türkiye'nin süper güç olması noktasında devletin en üst çatısını, toplumsal sözleşme dediğimiz Anayasa'nın ilgili maddelerini Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte ele alınmasına dönük değişikliklerin yapıldığını hatırlattı. Akbaşoğlu, "Muhalefetin Anayasa değişikliği çalışmaları ile ilgili kamuoyu deklerasyonları hem de Meclis gündeminde değerlendirmeleri söz konusu. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin Anayasa'nın kendi tutumlarını ortaya koyacak, tepeden tırnağa 12 Eylül şartları içerisinde değil de, milletimizin demokratik, yeni, vizyoner bir Anayasa talebini karşılayacak, Türkiye'yi süper lig oyun kurucusu haline getirebilecek demokratik, özgürlükleri teminat altına almakla beraber, Türkiye'nin idari sistemi kuvvetlendirecek ve hızlandıracak, yasama, yürütme, yargı erklerinin birbirleriyle münasebetlerini tam manasıyla günün şartlarına uygun bir şekilde demokratik ve ekonomik yönden bütün toplum kesimlerini, bütün hak ve özgürlükleri teminat altına alıcı yeni bir Anayasa'nın yapılma talebine karşılık vermek istiyoruz. Biz toplumdan gelen bu talebi, siyasi partilerin ortaya koymuş oldukları perspektifi dikkate almak suretiyle Cumhur ittifakı bileşenleri olarak bir yaklaşımı ortaya koyduk. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli yeni Anayasa ile ilgili oluşturulan komisyonla birlikte bu Anayasa'ya ilişkin çerçeve ortaya koymuştu. Biz de kurduğumuz komisyonla beraber bu çalışmaları son aşamasına getirmiş bulunuyoruz. Çalışma tam manasıyla bittiğinde öncelikli olarak Milliyetçi Hareket Partisiyle, onların kurduğu komisyonla bizim kurduğumuz komisyonun çalışmalarını birlikte değerlendirmesiyle ortak bir metin haline getirilmesi hususunda daha demokratik, özgürlükçü, yenilikçi milletimizin ve devletimizin önünü açıcı sivil bir Anayasa'nın milli iradenin tecellisinin tam manasıyla yansıdığı ve milletin referandumunda onayından geçmiş bir Anayasa'nın bütün çerçevesini ortaya koyucu birlikte değerlendirip, ortaya koymak kamuoyu ve siyasi partilerle paylaşmak suretiyle Meclis'in gündemine getirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeni Anayasa Meclis'e ne zaman geliyor

Akbaşoğlu, Anayasa'nın bir süreç olduğunu söyleyerek, "İnşallah önümüzdeki yasama dönemi içerisinde bunu ele almayı düşünüyoruz. Bu konuda mutlaka önce kendi çalışmamızı nihayete erdirdikten sonra, tam bir mutabakatla ortaya koyacağımız özgürlükçü, sivil Anayasa'nın milletimizin ve devletimizin önünü açacak, örneklik teşkil edecek yeni Anayasa çerçevesinin önümüzdeki dönemde Meclisin gündemine gelmesi için yoğun çaba sarf edeceğiz. Muhalefetin yaklaşımı da çok önem arz ediyor. Onlarla kendi kanaatleri, düşünceleri, onların ortaya koyduğu çalışmaları değerlendirmek suretiyle ilgili komisyonlarda gündeme getireceğiz" dedi.

Seçim barajı yüzde kaç olacak

Seçim Kanunu'nda yer alan seçim barajının indirilmesi konusunda siyasi partilerin değişik görüşleri olduğunu söyleyen Akbaşoğlu, "Bu görüşlerin hepsinin değerlendirilmesiyle beraber Siyasi Partiler ve Seçim Kanunu demokratikleşmeye, temsil kabiliyetinin arttırılmasına dönük, bununla birlikte istikrarında gözetilmiş olduğu bur yaklaşımı hep beraber ilgili komisyonlarda değerlendirmek suretiyle bu çalışmayı önümüzdeki dönemde Meclis gündemine getirmeyi, diğer partilerle de görüşülmek suretiyle gerekli değişiklikleri yapmayı düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Erken seçim tartışmaları

Erken seçim ile ilgili tartışmaları ilişkin Akbaşoğlu, "Şunu çok net ifade edeyim ki, erken seçimin olup olmayacağına karar verecek merci, Meclis Genel Kurulu'dur. Meclis Genel Kurulu'nda çoğunluğu temsil eden AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin hem Genel Başkanları hem de yetkili kurulları seçimlerin zamanında, 2023 Haziran ayında yapılacağını defaatle ifade ettiler. Muhalefetin zaman zaman erkken seçim meselesini gündeme getirmeleri sadece kendi tabanlarını bir arada tutmaya dönük siyasi atraksiyon olarak görülmektedir" diye konuştu. - ANKARA

Milliyetçi Hareket Partisi, Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti, Anayasa, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti'li Akbaşoğlu'ndan Anayasa değerlendirmesi - Son Dakika


Son Dakika

Mutfaktaki buzdolabı aniden patladı! Salonda oturan çocuklar ve anneleri zor kurtuldu 17:04 Mutfaktaki buzdolabı aniden patladı! Salonda oturan çocuklar ve anneleri zor kurtuldu Taksim'de aniden bastıran sağanak yağış vatandaşları hazırlıksız yakaladı 16:58 Taksim'de aniden bastıran sağanak yağış vatandaşları hazırlıksız yakaladı Manavgat'taki yangında bütün vücudu yanan ve yaşamaz denilen boğa hayata tutundu 16:13 Manavgat'taki yangında bütün vücudu yanan ve yaşamaz denilen boğa hayata tutundu
Taliban toplu infaz yaptı! Kurşuna dizilen Afganlar çukura atıldı 16:11 Taliban toplu infaz yaptı! Kurşuna dizilen Afganlar çukura atıldı Taliban'dan kaçamayan anneler, bebeklerini dikenli teller üzerinden yabancı ülkelerin askerine verdi 15:34 Taliban'dan kaçamayan anneler, bebeklerini dikenli teller üzerinden yabancı ülkelerin askerine verdi Kovid-19 aşılama oranı en düşük illerden olan Şanlıurfa'da aşı olana 1000 TL'lik hediye çeki 15:09 Kovid-19 aşılama oranı en düşük illerden olan Şanlıurfa'da aşı olana 1000 TL'lik hediye çeki
Gündem olan soyadı krizi! Kayahan'ın kızı Beste Açar ile İpek Açar birbirine girdi 14:40 Gündem olan soyadı krizi! Kayahan'ın kızı Beste Açar ile İpek Açar birbirine girdi Bursa'da mumyalanmış anne ve kız 1800 yıllık korumanın ardından ilk defa görüntülendi 14:20 Bursa'da mumyalanmış anne ve kız 1800 yıllık korumanın ardından ilk defa görüntülendi

Son Dakika Haberleri
17:15 28 Şubat davasında cezası netlik kazanan 14 emekli askerin rütbeleri sökülecek
17:03 Mutfaktaki buzdolabı aniden patladı! Salonda oturan çocuklar ve anneleri zor kurtuldu
17:01 Lille'in hocası Jocelyn Gourvennec, Burak Yılmaz'ın takımdan ayrılacağı iddialarına yanıt verdi: Kalmak istiyor
16:58 Taksim'de aniden bastıran sağanak yağış vatandaşları hazırlıksız yakaladı
16:42 Burcu Güneş'ten Hande Erçel'e gönderme: Beğeni rakamları ne zaman gerçeğe dönüşecek?
16:13 Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri, yeni kurulacak kadın futbol takımı şubeleri için TFF'ye ortak dilekçe gönderdi
16:13 Manavgat'taki yangında bütün vücudu yanan ve yaşamaz denilen boğa hayata tutundu
16:11 Koronavirüs sebebiyle sahnelerden uzak kalan Anadolu Ateşi, geri döndü
16:10 Taliban toplu infaz yaptı! Kurşuna dizilen Afganlar çukura atıldı
16:06 Beşiktaş, İtalyan yıldız Andrea Bertolacci için Karagümrük'e resmi teklif yaptı
28 Şubat davasında cezası netlik kazanan 14 emekli askerin rütbeleri sökülecek 28 Şubat davasında cezası netlik kazanan 14 emekli askerin rütbeleri sökülecek         
17:16
Lille'in hocası Jocelyn Gourvennec, Burak Yılmaz'ın takımdan ayrılacağı iddialarına yanıt verdi: Kalmak istiyor Lille'in hocası Jocelyn Gourvennec, Burak Yılmaz'ın takımdan ayrılacağı iddialarına yanıt verdi: Kalmak istiyor         
17:01
Burcu Güneş'ten Hande Erçel'e gönderme: Beğeni rakamları ne zaman gerçeğe dönüşecek? Burcu Güneş'ten Hande Erçel'e gönderme: Beğeni rakamları ne zaman gerçeğe dönüşecek?         
16:42
Kartal'da ormanda öldürülen polisin eşi, sanığın ağlamasına isyan etti: Katiller de ağlar, hatta en güzel onlar ağlar Kartal'da ormanda öldürülen polisin eşi, sanığın ağlamasına isyan etti: Katiller de ağlar, hatta en güzel onlar ağlar         
16:13
Elektrik akımına kapılan 9 yaşındaki çocuğu gören çobanlar, ekipler gelene kadar toprağa gömüp beklettiler Elektrik akımına kapılan 9 yaşındaki çocuğu gören çobanlar, ekipler gelene kadar toprağa gömüp beklettiler         
15:44
37 yaşındaki kuzeni tarafından cinsel istismara uğrayan 14 yaşındaki kız çocuğu yaşadığı korku dolu anları anlattı 37 yaşındaki kuzeni tarafından cinsel istismara uğrayan 14 yaşındaki kız çocuğu yaşadığı korku dolu anları anlattı         
15:26
Ozan Tufan'ın veda mesajı: Hüzünle ayrılıyorum bugün evimden Ozan Tufan'ın veda mesajı: Hüzünle ayrılıyorum bugün evimden         
14:41
Biden'a Afganistan'da uçaktan düşüp can veren insanlar hatırlatıldı, cevabı tepkilere sebep oldu: 4-5 gün önceydi Biden'a Afganistan'da uçaktan düşüp can veren insanlar hatırlatıldı, cevabı tepkilere sebep oldu: 4-5 gün önceydi         
14:38
ÖTV indiriminin sevinci buruk kaldı! Çip krizi nedeniyle sıfır araç bulmak çok zor ÖTV indiriminin sevinci buruk kaldı! Çip krizi nedeniyle sıfır araç bulmak çok zor         
13:18
Uçağın iniş takımlarına tutunarak kaçmak isteyen iki kardeşin ölümlerinin ardından trajik bir hikaye çıktı Uçağın iniş takımlarına tutunarak kaçmak isteyen iki kardeşin ölümlerinin ardından trajik bir hikaye çıktı         
12:42
Şarkıcı Aryana Sayeed, Taliban'ın yönetiminde olan Afganistan'dan ayrıldı Şarkıcı Aryana Sayeed, Taliban'ın yönetiminde olan Afganistan'dan ayrıldı         
12:34
9 kurşunla öldürdü, kendini böyle savundu: Mehdiliğimi kabul etmedi, öldürdüm 9 kurşunla öldürdü, kendini böyle savundu: Mehdiliğimi kabul etmedi, öldürdüm         
12:10
Yaşlı kadından duyarak marka kurdu! Şimdi ürettiği kozalak pekmezini tüm Türkiye'ye gönderiyor Yaşlı kadından duyarak marka kurdu! Şimdi ürettiği kozalak pekmezini tüm Türkiye'ye gönderiyor         
12:03
''Evlilikte cinsel ilişkinin gerçekleşmemesi kocanın kusuru'' diyen mahkemeye Yargıtay'dan itiraz geldi ''Evlilikte cinsel ilişkinin gerçekleşmemesi kocanın kusuru'' diyen mahkemeye Yargıtay'dan itiraz geldi         
11:47
Taliban, dört komutanı binlerce kişinin önünde asarak idam etti Taliban, dört komutanı binlerce kişinin önünde asarak idam etti         
09:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu için kullandığı deyimi duyanlar anlamını araştırmaya başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu için kullandığı deyimi duyanlar anlamını araştırmaya başladı         
07:16
Ünlü şarkıcı Hadise aldığı güzel haberi hayranlarıyla paylaştı ama kimse onu tanıyamadı Ünlü şarkıcı Hadise aldığı güzel haberi hayranlarıyla paylaştı ama kimse onu tanıyamadı         
22:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2021 17:35:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti'li Akbaşoğlu'ndan Anayasa değerlendirmesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement