AK Parti'li Akbaşoğlu'ndan CHP'li Başarır'a tepki: "Hem ordudan hem milletten özür dilenmeli" - Son Dakika

AK Parti'li Akbaşoğlu'ndan CHP'li Başarır'a tepki: "Hem ordudan hem milletten özür dilenmeli"

01.12.2020 14:03
AK Parti'li Akbaşoğlu'ndan CHP'li Başarır'a tepki:

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın "Türk ordusu satılmıştır" şeklindeki sözlerine tepki göstererek, hem Başarır'ın hem de CHP yönetiminin ordudan ve milletten özür dilemesi gerektiğini söyledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın "Türk ordusu satılmıştır" şeklindeki sözlerine tepki göstererek, hem Başarır'ın hem de CHP yönetiminin ordudan ve milletten özür dilemesi gerektiğini söyledi.

Akbaşoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada verilen karara değinen Akbaşoğlu, "Bu hainlere karşı tarafsız ve bağımsız yargımız, 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermek suretiyle adaletin tecelli etmesine vesile olmuştur. Şehit ve gazilerimizin kanları yerde kalmamıştır." diye konuştu.

Türkiye'de artık darbe döneminin sona erdiğinin altını çizen Akbaşoğlu, "Bu konuda milletimiz, kendi iradesini askıya alacak içerden veya dışarıdan herhangi bir müdahaleye asla ve kat'a geçit vermeyecektir. Bu, millet ve devlet iradesi olarak böyle olduğu gibi Türkiye'de bağımsız ve tarafsız yargı mensupları tarafından da ilgili kanunların net bir şekilde uygulanmasıyla tescil edilmiştir." dedi.

"Orduya hakaret edilmiştir"

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın "Türk ordusu satılmıştır." sözlerine tepki gösteren Akbaşoğlu, "Ordumuza yönelik CHP Mersin milletvekilinin gerçekten haddini aşan, yalan, iftira ve hakaret dolu konuşmaları, geçtiğimiz hafta milletimizin derin üzüntüsüne ve tepkisine sebebiyet vermiştir." ifadesini kullandı.

Başarır'ın Türk ordusunun Katar'a satıldığı iddiasıyla, orduya hakaret ve iftirada bulunduğunu belirten Akbaşoğlu, şöyle devam etti:

"Ordumuza ait olan bir fabrikanın satılmasının ordunun satılması anlamına geldiği vurgusuyla, bir hakareti bir yalanla perdelemeye çalışması görülmektedir. Bu hadsizlikle ilgili derhal disiplin soruşturması başlatılarak bu vekille ilgili gereği yapılması lüzum ederken CHP yönetiminin bu vekili sahiplenmesi, utanmaz ve aymaz bir tavır içerisinde olması da milletimizin gözünden kaçmamıştır."

Başarır'ın iddialarının tamamının yalan olduğunu ifade eden Akbaşoğlu, "Ordumuza ait herhangi bir fabrika asla satılmış değildir. Mülkiyeti ordumuz tarafından kullanılan Sakarya'daki fabrikanın satıldığı iddiası tamamen yalandır." dedi.

Akbaşoğlu, bu yaklaşımların, Atatürk'ün kurduğu CHP'nin nasıl bir değişikliğe uğradığını, iradesini müstevlilerin iradesiyle tevhit ettiği noktasında büyük bir sorun yaşadığını gösterdiğine dikkati çeken Akbaşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu da milletimizin gözünden kaçmamaktadır. CHP yöneticilerine baktığımızda bu konuyla ilgili mandacı bir zihniyete bürünüldüğü görülmektedir. Bir genel başkan yardımcısı Biden'dan 'demokrasi ithalatına' yönelik talepte bulunmaktadır. S400'lerin aktif hale getirilmeyeceği taahhüdünde bulunulmaktadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin toprağı olan Maraş'ın açılmasının karşısında olduğu sözünü kamuoyu ile paylaşmaktadırlar. Akdeniz'de, Karadeniz'de, Irak'ta, Suriye'de, Libya'da, Kafkaslar'da destanlar yazan Mehmetçik'imize, ordumuza yönelik hem bireysel anlamda Mersin Milletvekilinin hem de kurumsal olarak CHP yönetiminin hem ordumuzdan hem de milletimizden mutlak surette özür dilemesi gerekir. Bu yaklaşımlar emperyalistlerin, müstevlilerin emelleriyle, arzularıyla bütünleşmeye dönük, maalesef ayrıksı, karıştırıcı, milletimizi üzücü, milletimizin tepkisini çekici yaklaşımlardır. CHP yönetiminin bu konuda tekrar muhasebe yapıp kendini düzeltmesi gerektiği açıktır."

Kovid-19 önlemleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Kovid-19'a karşı alınan yeni tedbirlere işaret eden Akbaşoğlu, sağlık çalışanları ve vatandaşların önemli bir mücadelenin içinde olduğunu söyledi.

Dünyada yaşanan ekonomik sıkıntının bütün ülkeleri etkilediğini belirten Akbaşoğlu, özgürlükleri genişletme, bireysel ve toplumsal refahı artırmaya dönük yeni bir reform paketinin hazırlandığını dile getirdi.

Küresel pandemiyi gerek ulusal anlamda alınan tedbirler gerekse uluslararası camiayla yapılan dayanışma çerçevesinde en az hasarla atlatmak için hummalı bir çalışma içinde olduklarını anlatan Akbaşoğlu, açıklanan tedbirlere vatandaşların riayet etmesi gerektiğini vurguladı.

Muhammet Emin Akbaşoğlu, bir gazetecinin, asgari ücret için CHP'nin 3 bin 100 lira, İYİ Parti'nin 3 bin lira önerdiğini hatırlatmasına, "Bu konuyla ilgili Çalışma Bakanlığımız nezdinde bütün taraflar bir araya geliyor. Bu konuyla ilgili ortaya çıkan yeni şartlar çerçevesinde bütün doneleri müzakere etmek, mütalaa etmek sonucunda bir karar veriliyor. Bununla ilgili de yetkili kurumlarımız, değerlendirmeyi yapıp kamuoyunu bilgilendireceklerdir." karşılığını verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, Mersin, Türk, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Akbaşoğlu'ndan CHP'li Başarır'a tepki: 'Hem ordudan hem milletten özür dilenmeli' - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti'li Akbaşoğlu'ndan CHP'li Başarır'a tepki: "Hem ordudan hem milletten özür dilenmeli" - Son Dakika
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