AK Parti'li Akbaşoğlu'ndan CHP'li Özel'e: "Bu tehdit diline gerekli cevap mutlaka verilecek" - Son Dakika
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AK Parti'li Akbaşoğlu'ndan CHP'li Özel'e: "Bu tehdit diline gerekli cevap mutlaka verilecek"

26.04.2022 17:09

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Osman Kavala'nın mahkum olduğu karara ilişkin açıklamalarına tepki göstererek, "Bu tehdit diline hem hukuk önünde hem de millet iradesinde gerekli cevap mutlaka verilecek.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Osman Kavala'nın mahkum olduğu karara ilişkin açıklamalarına tepki göstererek, "Bu tehdit diline hem hukuk önünde hem de millet iradesinde gerekli cevap mutlaka verilecek." dedi.

Akbaşoğlu, CHP'li Özel'in, "15 Temmuz darbe girişimi" ile "Gezi Parkı olayları"na ilişkin davanın karara bağlanmasının ardından yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

Türkiye'nin stratejik yatırımlarını, eserlerini engellemek için uluslararası mahfillerce harekete geçirilen Gezi vandallığının, çevrecilik adı altında millete, devlete ve çevreye büyük zarar verdiğini belirten Akbaoğlu, "Mahkeme kararı üzerinden milletimizi ve devletimizi temsil eden Cumhurbaşkanımıza tehdit dili, milli iradeye tehdit dilidir. Bu tehdit diline hem hukuk önünde hem de millet iradesinde gerekli cevap mutlaka verilecektir. 'Ant olsun, ant olsun, ant olsun.' Uluslararası mahfillerin tetikçiliğine soyunan sizlere, arkanızda bulunan uluslararası mahfillere de bu millet gereken cevabı mutlaka verecek. Bundan emin olun." ifadelerini kullandı.

AK Parti'li Akbaşoğlu'ndan CHP'li Özel'e: Bu tehdit diline gerekli cevap mutlaka verilecek
AK Parti'li Akbaşoğlu'ndan CHP'li Özel'e: Bu tehdit diline gerekli cevap mutlaka verilecek
AK Parti'li Akbaşoğlu'ndan CHP'li Özel'e: Bu tehdit diline gerekli cevap mutlaka verilecek
AK Parti'li Akbaşoğlu'ndan CHP'li Özel'e: Bu tehdit diline gerekli cevap mutlaka verilecek

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti'li Akbaşoğlu'ndan CHP'li Özel'e: 'Bu tehdit diline gerekli cevap mutlaka verilecek' - Son Dakika


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