AK Parti'li Akbaşoğlu'ndan İtalya Başbakanı Draghi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili sözlerine kınama - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerini kınadı.

Akbaşoğlu, Twitter hesabından "#ErdoğanıDurduramazsınız" hashtagı ile yaptığı paylaşımda, "İtalya Başbakanı Draghi diktatör görmek istiyorsa aynaya ve kendi tarihine baksın, bolca örneklerini görebilir. Milyonlarca mülteciye ev sahipliği yapan '#Erdoğan' tüm mazlum ve mağdurların vicdanıdır, sesidir, önderidir, bunu sakın unutma!" ifadelerini kullandı.